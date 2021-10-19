自在講媽：大叔大嬸的愛

【明報專訊】雞蛋仔上幼稚園，結交了「麻甩」好兄弟，經常拖手擁抱，晚上睡覺也會指着照片告訴我，這是他最好的朋友，用英文說很愛他。有一次放學手拖手，兩個男孩子戴着口罩要惜惜，就像熱戀中分開一秒都要抱頭痛哭，讓我啼笑皆非。反而好兄弟的媽媽皺起眉頭，提醒他們，男孩子是不可以親嘴的，讓我有一絲錯愕……

打破性小眾角色定型

我沒有追看早陣子的人氣劇集，也不是鏡粉（雖然很驚訝身邊很多仙氣女神或者媽媽級朋友原來是忠實粉絲），但也留意到多了人討論同性戀議題。這齣劇打破了性小眾的角色定型，較有深度地討論恐同及同性戀者需要等。不過追劇還追劇，偶然看到社交媒體上一些留言，不難察覺仍有很多衛道之士，提出很多負面的質疑，抗拒開放討論同性戀者的平權議題。

早20多年前，大學時代已經討論同性婚姻在法律上的保障，但直到現在，我還未見到什麼人權進步……那時侯因為要做功課，曾經訪問過一名同志，問了一條很愚蠢很冒失的問題，我問他如何知道自己是同性戀者，他客氣地（忍着白目）回應我：「就像你從沒質疑自己是異性戀一樣，自自然然就知道。」

創造平權空間

那當頭棒喝讓我反省，骨子裏我對性小眾有一些「判斷」，對他們存有獵奇心態，這些都不是真正的「平等對待」。 如今有了孩子，和丈夫認真討論將來要是雞蛋仔向我們出櫃，我們要如何保持鎮定、如何反應？ 撇開宗教信仰，做父母最怕就是孩子受苦，大叔大嬸的愛在香港仍算沉重，走這條路不容易。但假如有一天孩子鼓起勇氣向你承認同性取向，證明親子關係充滿信任、這個家庭充滿愛。如果怕孩子因為同性戀而受到歧視，那麼父母更要努力創造平權的空間。歧視存在於不同的領域，學習障礙、新移民、性別、年齡、職業崗位等，性小眾只是其中一個議題，家長們不要過分偏激而把出櫃的子女推開，反而要多想想，我們在不同範疇為子女爭取過什麼公平和公義。

仔大仔世界，要是雞蛋仔真的喜歡男孩……正面看，他可能幫我省卻了婆媳衝突呢！

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第368期]