親子筆陣．英倫助鄰：何謂好學校？ 還看Ofsted報告

【明報專訊】上次談過英國學校的「成績」,今次要說一說「校風」:校風如何,好多時都要靠口碑。如果生活在同一個時空,日子久了就自然會對該所學校有個印象,或許你會從朋友圈中聽得到家長的意見,亦可在網絡上的討論區中去嘗試探討。英國也有Mumsnet,更可以從Google Comments中看看留言。但這些都只是道聽塗說。當我們仍未落地,哪裏可以找到對學校有全面及代表性的評價呢?

Ofsted派員到學校審查

The Office for Standards in Education(Ofsted)是負責監督提供教育、兒童服務及培訓機構的部門,獨立於政府行政部門,直接向國會匯報。Ofsted會定期派員到學校,就着學校的「領導及管理」、「教學質素」,學生的「行為與安全」、「個人發展」和「表現結果」等幾大範疇作全面的審查。視學督察會通過審查資料文件,實地視學考察,與管理層、師生和家長面談去撰寫報告。

評級差不等於成績差

視學督察會在報告內就每個範疇及學校整體表現撰寫評語及評級。Ofsted Ratings分4級:Outstanding、Good、Requires Improvement及Inadequate。但大家別用直線思維,以為評級愈好就等於成績也是愈好,這是坊間常見的誤會。承上文提到幾大審查範疇,心水清的讀者都知道成績只是學生「表現結果」的一個部分。當然,許多傳統名校都長期既是Outstanding School亦是成績出眾,但這並不是必然掛鈎的。我就在為家長尋找學校和落腳點時,發現了有少數學校成績出眾但卻被評為Requires Improvement甚至Inadequate。其中有一所三年GCSE平均成績達全英Top 10%的State School竟然在今年被評為Inadequate!這樣特別的個案當然吸引了我的眼球去細閱整份報告。有興趣的朋友可以追蹤我的面書專頁看看。

公開試成績、家長意見 資料公開

其實香港都有校外評核報告,可惜教育局並沒有公開上載報告。家長如欲窺看,只能透過公開資料途徑,通過教育局向有關學校索閱,惟學校可決定是否公開該校的報告。相反在英國,無論是學校的公開試成績還是Ofsted reports都是公開資料。再加上Ofsted Parent View會開放網上問卷供家長填寫,並把所有學校的家長調查結果在網上向公眾公開。所以,只要你肯勤力蒐集資料,懂得如何分析解讀,一樣可以掌握心儀學校的情况,為選擇適合子女的學校做好準備。

文:Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸,從前在港組織家長組織爭取教育改革;今日出走英倫,繼續關注學校教育,協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

[Happy PaMa 教得樂 第368期]