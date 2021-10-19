收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《愛情地圖》。

【明報專訊】無論家裏有沒有小朋友，婚姻關係都是家庭關係中重要的一環。良好的婚姻關係對夫婦兩人的身心健康都有好處，對小朋友的發展亦有正面影響。問題是：我們可以做什麼去建立和維繫自己與配偶之間的關係呢？兩性關係權威John Gottman就認為，要婚姻關係融洽，夫婦之間就應該持續了解對方的生活、興趣和志向。其中一個方法，就是通過一系列開放式問題去建立「愛情地圖」。例如：

了解配偶生活 興趣 志向

生活篇：我的配偶最近忙什麼？

我的配偶最好的朋友是誰？

我的配偶當前最大的壓力是什麼？

我的配偶感到壓力時，他／她最想獲得怎樣的安慰？

我的配偶對自己的健康感到滿意嗎？為什麼？

興趣篇：我的配偶最喜歡吃什麼？

我的配偶空閒時最喜歡做什麼？

我的配偶最喜歡的一部電影是什麼？

我的配偶最喜歡一個怎麼樣的假期？

我的配偶最喜歡什麼禮物？

志向篇：我的配偶覺得做什麼最有意思？

我的配偶最大的理想是什麼？

如果我的配偶中了彩票，他／她會做什麼？

我的配偶的「10年大計」是什麼？

如果有一天我的配偶離開了，他／她最想這個世界記得自己什麼？

過去篇：我的配偶小時候感到最傷心的事是什麼？

我的配偶小時候感到最開心的事是什麼？

我的配偶覺得最生氣的一件往事是什麼？

我的配偶覺得最害怕的一件往事是什麼？

我的配偶覺得最重要的「生命時刻」是什麼？為什麼這個時刻這樣重要？

要增進大家感情的最簡單做法，就是夫婦兩人定期找機會坐下來，互相問對方這些問題，不停更新「愛情地圖」，更新互相對對方的理解。

◆想要更生動地了解「愛情地圖」的運作方法及好處，可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《愛情地圖》：https://youtu.be/FqJyqRmtVio

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第368期]