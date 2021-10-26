媽媽維特：給孩子的另類信

【明報專訊】生死無常。最近得知有機構為推廣立遺囑，並鼓勵捐贈部分遺產予慈善機構，而與律師行合作推出遺囑製作服務，我覺得很有意義，很快就決定參與了。後來到其網頁，看到關於遺囑意義的講解，才知道除了分配遺產，遺囑還可以用來向親友表達對喪禮安排、殯葬形式的要求，為寵物或未成年子女安排監護人，更可委任遺囑執行人於日後按自己意願打點一切。

堅信孩子的生命力

全職湊仔的我，錢財其實有限，但我還是立下方向，盡量都捐出去，讓孩子靠自己。我的信念是，孩子必定跟我一樣，擁有獨立生存的能力。我愈是放心不下，孩子就會愈依賴，力量反被削弱。相反，我愈是堅信孩子的生命力，力量就會愈強。

當然，假使孩子未成年前，我就遇上那美好的終結，還是要為他們多作打點的。同時，我始終相信，只要三餐一宿可保，錢銀（即使有用）未必是最重要的，更關鍵是心靈上安撫孩子的心。我發現，在事務安排以外，我最需要做的，是給兩個兒子留下自己覺得重要的話。這封信，真的不易寫，容我在這裏寫個起草——

我深愛的SS、TT：

媽媽並不知道這信何時會送到你們手上。此刻我活得很好，別無牽掛，純粹因為世事無常而打點這一切。也許某些年後，我還會另寫一封2.0更新版吧。

但既然你們已收到信，相信你們正在難過，也想念我吧。同時，假如因為某些原因，你們感受不到難過，也不想憶起我，也完全沒問題。如我平時常說的，允許自己出現任何情緒反應。有時情緒太強烈，會需要時間才慢慢浮現，也需要時間慢慢過渡。當你們意識到情緒，只需接受它是自然的，找個角落靜處，或找可信賴的人聆聽。慢慢來，一定會渡過的。

媽媽很想多謝你們，是你們讓我走向生命的圓滿。最先，我只是想成為更好的媽媽，但那份愛的推動，讓我漸漸學習成為更好的自己。你們跟我的每個碰撞，都在在教我療癒自己，教我探索內在、學習愛的真諦。不管我是因何離世，我都深信自己是圓滿而去。

對不起，我的離去令你們難過了。還有，每個父母都不完美，我也一樣，必有不好的地方。如果我在你們的生命裏留下了要處理的問題，對不起寶貝，媽媽讓你們辛苦了。同時，我深信那可以是造就你們生命成長的助緣，期待你們能夠善用。一切慢慢來，你們必會成長得更好。

我也想清楚再說一次——我永遠愛你們。我相信，真愛能超越時空生死，永不止息。我的靜心樂器，是我留給你們的寶貝。不妨試試撥我的琴弦，隨意打我的鼓，想像就是我在經由你們的手在奏吧。無論奏出什麼聲音，那都是愛的延續和傳達，你們就是愛的證據。

道謝、道歉、道愛之後，就是道別。再見了，孩子。我的離開，是你們新階段的開始，願你們昂首向前。而就像我跟公公婆婆一樣，即使軀體不在，我的心靈永遠跟你們連結。想念我時，可以讀我寫過的文字，觸撫我的被子，玩我的樂器。也許，你們就會看到我、聽見我。而到最後的最後，我們都會在宇宙的塵與光中，在愛中，擁抱彼此。

文：葉杏麗

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第369期]