小學雞媽媽：鞦韆每次限玩3分鐘？

【明報專訊】鞦韆是大熱的公園設施，盪着的捨不得下來，等待的又常常氣得跺腳，搞不好還會吵架，甚至惹來大人加入……如果安裝一個3分鐘計時器，提醒小朋友夠鐘便要換人，好不好？

大人認為的好主意: 裝計時器免爭拗

台北市工務局公園處覺得這個主意實在太棒了，於是興冲冲地在6個有鞦韆的公園遊戲場加裝計時器，宣布「友善限時方案」：「為了推廣遊戲分享的快樂，減少排隊時衍生的糾紛，如果試辦成效良好，會評估擴大推行實施。」「提倡分享」這理由美好又堂皇，該當人人鼓掌吧？

才不！譬如是社團法人台灣親子共學教育促進會。這個會裏的大人比較聰明，知道討論這樣的議題，怎麼可能漏掉最關鍵的持份者？所以他們跑去訪問孩子——問了100個。

小風（7歲）：「我不喜歡，分享是自己想做的，不是被規定的。 」

若澂（6歲）：「好壞喔，為什麼要這樣？如果前面的玩很久，我就去問他可以換我玩了嗎？他如果還要再玩，我就等他一下啊。」

瑋芯（6歲)：「這是個無聊的玩具，因為只能玩3分鐘！」

禹樂（6歲)：「我覺得這個計時器真的很像是在命令，政府到底是怎麼在看小孩！」

渝（9歲）：「規定沒有辦法讓每個人練習自己做決定～」

庚翰（9歲）：「政府真的很無聊，人又不是不會溝通。」

子妍（11歲）：「明顯就是遊樂設施不夠，為什麼不蓋多一點。」

美好分享不來自命令

他們發起聯署，反對政府為盪鞦韆設立計時器，批評這是教「服從」而不是學「分享」。美好的分享，需要「自發」和「溝通」這些美好元素，而不是硬邦邦的規矩。而且看計時器盪鞦韆的孩子也許不會吵架，卻被剝奪了從衝突中學習諒解的機會，這才是成長中珍貴的一課。

下筆時，「友善限時方案」還在推行中，不知管理公園的大人最後有沒有聽進孩子的話？但媒體記者巡看公園時，卻發現不少計時器率先失守。台北連日大雨，把無防水功能的計時器都淋壞了。也有孩童偷偷告訴大人，原來只要把小手伸進鐵盒，就可以把設定時間從3分鐘調到1小時，任玩唔嬲。

真不要低估孩子。

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第369期]