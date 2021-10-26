親子筆陣．客座隨筆：過分責罵孩子 等同情緒虐待

【明報專訊】有些家長會用責罵來教導小朋友，認為只要罵得夠狠，他們便害怕，自然變乖。但事實並非如此，嚴重及長期的責罵，等同心理或情緒虐待，只會為兒童帶來極負面的影響。以下個案，值得引以為鑑。

李女士（化名）和丈夫因着婚姻關係問題前來接受輔導，二人育有兩名就讀高中的女兒。但當我們知悉大女兒曾墮胎，小女兒又有自殺念頭，就察覺到這個家庭有管教問題，比婚姻問題更複雜、難處理。

大女援交 細女抑鬱

丈夫長年以工作理由缺席父親一職，李女士不懂管教，於是用了極端方法。她對大女兒非常嚴苛，對小女兒則很寬鬆。當大女兒還是小一生時，李女士就要求她上完興趣班後要自行回家；每次當大女兒表現未夠好，例如做錯功課、字體不夠工整，李女士便辱罵她「無腦」、「死蠢」等。媽媽長時間辱罵、貶低自尊，就好比心理虐待，重創大女兒的自我形象，令她不懂表達情緒和建立健康的人際關係。由於自尊感低，校內朋友寥寥無幾，她漸漸把重心轉移到校外朋友。受這些朋友影響，她的自我概念有偏差，不但同時糾纏於多段感情，更由中四開始援交去獲取金錢、認同感，終因意外懷孕需要墮胎。

雖然小女兒得到的母愛相對較多，但因為長期目擊母親對姊姊的辱罵，小女兒亦受到負面影響。她讀小學時，經常與同伴使用暴力，例如破壞學校公物和打架。她說，看着姊姊受罰卻愛莫能助，愧疚感一直纏擾。小女兒升中後，李女士的丈夫遭逢生意失敗，掙錢養家的重擔落到李女士身上，她在沮喪和不忿下，脾氣變得更暴戾。每每看到不順眼，例如女兒在玩手機沒有努力溫習、家中的雜物亂放，就破口大罵。

輔導服務展開之初，儘管李女士每次都表達很後悔衝口而出，也自知傷害了女兒，但從不道歉；而且愧疚過後，下一次情緒來襲時，又是另一番傷人的話。久而久之，小女兒覺得自己毫無價值，感到焦慮、沮喪和自責，最近證實患上嚴重抑鬱症，有自殺念頭。

家庭悲劇惡性循環

探究這個家庭悲劇，其「因」可追索到李女士的童年。原來她父母也極為嚴苛，處處挑剔及責罵；亦因為兄弟姊妹多，缺乏父母的愛，驅使她喜歡在外結交朋友，導致家庭關係更惡劣。長時間受責罵，令李女士的心理發展受影響，以致她用相同的方式對待自己的女兒。

正如文獻所指，情緒虐待會產生嚴重的心理和情緒影響，例如自尊感低落、自我形象負面、沒有自我價值、難與人建立正面關係等。情緒上，他們較波動，容易憤怒、羞愧、恐懼、絕望、焦慮、混亂及懷疑等；行為上，他們較易衝動、暴力、難以集中精神及不能作為等；甚至影響到身體健康，例如有長期痛症、失眠等。

情緒虐待和其他形式的兒童虐待都可以預防，但前提是要社會大眾一起關心。否則，若大家都不把兒童的心理健康當作一回事時，便有可能形成惡性循環，一代傳一代，這不單影響個別兒童的成長和其家庭生活，甚至整個社會都要付上沉重的代價。

文：陳倩嫻（香港中文大學社會工作學系講師）、羅詠琪（香港中文大學社會工作學系碩士學生）

[Happy PaMa 教得樂 第369期]