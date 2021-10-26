體能發展：重點發展體育科 平衡學業 動感校園 設健身室操fit學生

學校新開發的體適能應用程式，鼓勵孩子課餘多做運動，App內有影片示範，人工智能系統可即時辨識學生的動作是否做得正確。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】在學術成績掛帥的教育制度下，學校一般都不會納體育科為重點發展科目，然而，亦有少數例外。有小學在校園打造2500呎健身室，透過不同的設施和器材，配以校本設計及開發的體適能應用程式，全方位促進學生的體育技能發展；亦有小學計劃拓展智能運動，以科技結合體育活動，讓小朋友愛上運動。這種學業與運動平衡發展的校園模式，值得推崇。

文：沈雅詩

說起「健身室」，不期然令人聯想起連鎖式健身中心，又或是某酒店、某豪華屋苑會所的設施。不過，記者日前參觀的，卻是位於基督教神召會梁省德小學之內的健身室。該校兩年前獲「公帑資助學校專項撥款計劃」贊助近200萬元，把佔地2000多呎的有蓋操場改建成健身室，並於去年10月建成啟用。健身室分為不同區域，包括帶氧運動區、重量運動區、地板訓練區和綜合訓練區，論規模、設備，都是學界少見，尤以小學更為罕有。

田徑隊110人 將建專項訓練基地

自2016年開始，基督教神召會梁省德小學便把體育科「升格」成為重點發展學科，不斷改善校本課程，近年該校校隊在學界賽事中亦嶄露頭角，奪得不少獎項。校長張麗君表示，回想當初，只是「希望學生有健康均衡的發展」，也藉此幫助他們紓緩壓力，她形容獎項只是錦上添花。

目前各級學生每周有兩節體育課，其中一節在健身室上堂，體育科老師馮啟亨表示，初小和高小課堂所學的重點會有不同，「初小學生主要在這裏做一些基礎活動，例如學習移動技能、平衡穩定技能和操控用具技能；高小學生就集中做不同的『體適能』訓練，促進他們的『體育技能』」。

體育教師團隊亦積極在校園建立體育文化，並以集合跑、跳、擲的田徑作切入點，由普及訓練到精英栽培，每個學生都有機會參與。學校更組成龐大的田徑校隊，目前受訓的學生，便多達110人！同屬體育科的教師呂柏諺還透露，學校即將透過改建操場及運動場，興建「田徑專項訓練基地」，「到時會有6條跑道（110米）、跳遠沙池、跳高設備等」。這個訓練基地由戴麟趾爵士康樂基金（主要基金）撥款資助，金額高達400萬元，預計下個新學年建成啟用。

開發體適能App 即時回饋評分

除了實體課堂，學校亦善用科技，最近就剛開發一個體適能應用程式（LST Fitness App），鼓勵孩子全天候做運動，以及鞏固課堂所學。這個App，介面簡單清晰，學生只要輸入個人資料，即可從有氧訓練、核心肌群訓練、肌力強化訓練、敏捷性訓練及體能訓練的選項中，揀選想挑戰的運動，而每組運動，都附有影片示範。「當學生對準平板電腦或智能手機的前置鏡頭去做運動時，人工智能系統可即時作出回饋，辨識動作是否正確，再給予評分。」呂柏諺說，這樣可省卻學生以往拍片、教師逐條片看的時間和工夫。

馮啟亨補充，為增添趣味和推動力，系統更設立不同的排行榜，由班、級以至家庭，累積的分數愈多，即可成為榜首，奪取虛擬獎章和獎盃，「玩法就好像打機一樣」，還可連繫學校的電子積分獎勵計劃，換取禮物或到學校的「Dream World」暢玩康樂設施一番。

教師總動員 「搞掂」學生功課再集訓

不過，要說服一眾學業至上的家長，願意「放一馬」讓子女好好做運動，其實並不容易。究竟學校是怎樣做到呢？張麗君笑言，秘訣在於「搞掂功課」，「我們的體育教師團隊很熱血，最初是他們主動提出，想指導學生完成功課後才開始集訓，後來就發展到學校有『No HOMEWORK Challenge』」。她以全日制時間表為例，每天最後一節，約80分鐘會撥作功課堂，所有教師會總動員去協助學生完成當天的功課，即使現在得半天授課，學校下午也用ZOOM作同樣的安排。「當家長沒有跟功課的煩惱，對學校的體育發展，支持度自然更大。」

[Happy PaMa 教得樂 第369期]