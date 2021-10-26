言語自聊：再談兒童餵食問題

【明報專訊】剛過去的10月1日，對於全球所有餵食治療師（包括言語治療師、職業治療師）而言，都是一個重要又令人振奮的日子，因為經過一輪爭取後，兒童餵食障礙（Paediatric feeding disorder）終於在國際疾病分類（The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision, ICD-10）中成為一個正式的診斷（diagnosis）。而這個診斷已於全球兒科權威——美國兒科學會（AAP）網站中刊登。

有系統訓練 可解決餵食障礙

我曾在專欄提及（詳見：https://bit.ly/3ncN1Ma），兒童餵食障礙是指一些小朋友雖然體重身高發展正常，但礙於醫療病歷（例如早產、心臟或呼吸道問題）、營養、口腔肌肉或心理發展問題，令家長在餵食時遇上很大的困難或抗拒。這類小朋友不是單純偏食，而是可以透過有系統的訓練解決的餵食障礙。

可能大家會問：一個正式的診斷有那麼重要嗎？有沒有正式診斷，治療師也可以治療吧！的確，現時我仍會為有上述病徵的小朋友提供治療和訓練。但試想像，假若醫學界對新冠病毒沒有統一的診斷標準和定義，很多有呼吸道病徵的病人可能會被誤診為普通感冒，被處方一般的感冒藥。病人很可能因此錯過治療的黃金時間。另一方面，如果沒有統一的診斷標準，各國對同一疾病有不同定義，也令研究治療方向的難度大大提升。

同樣道理，兒童餵食障礙一直以來在醫學界都沒有統一的定義，醫生和治療師各師各法，而相關的研究也很少，間接令很多小朋友錯過治療的黃金時機。由於無統一的診斷準則和定義，醫生也根本不能為此作出診斷或轉介。所以即使醫護人員見到家長在餵食方面遇到極大困難，也無能為力，家長亦不知道兒童餵食障礙可以透過訓練而改善。

分辨一般偏食和兒童餵食障礙

根據國際疾病分類（ICD-10），兒童餵食障礙的盛行率頗高，它會影響兩成正常發展的小朋友，更驚人的是有八成發展遲緩的小朋友會出現兒童餵食障礙。美國兒科學會建議醫生或家長可利用以下的問卷作篩查，以分辨小朋友是一般偏食還是兒童餵食障礙。如果問卷中有超過2個「紅色的答案」，兒科醫生就可以懷疑小朋友可能患上兒童餵食障礙，並轉介相關的治療師做進一步的評估和訓練。

（見表）

由於這份問卷是以英文和用美國小朋友來做標準，香港仍未有相關的本地研究，香港爸媽只能當作參考。如果對小朋友的情况有任何懷疑，請諮詢你的兒科醫生或言語治療師。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第369期]