網絡世界：理解、溝通代替打罵 管教從「心」出發 孩子迷「網」知返

網絡世界擄掠了不少學童的心，單靠立法監管，只是治標，未必能解決問題。治本方法，是要走進年輕人的世界，了解他們的心癮所在。（EdwinTan@iStockphoto）

【明報專訊】網絡世界彷彿有種神奇魔力，叫許多學童難以抗拒。內地早前推出新措施，規管未成年人士玩網絡遊戲的時間，本港亦有政黨倡議港府仿效。香港將來是否有「網遊宵禁」，尚屬未知之數，但專家教路，其實只要父母掌握到管教心法，就算不威迫、不利誘，不打也不罵，一樣可以令孩子不再迷「網」！

文︰沈雅詩

21世紀的數碼原住民，天生已經和網絡世界密不可分，近年網上學習成為新常態，更令學童使用電子產品的機會愈來愈多，使用時間亦愈來愈長。要防範孩子步向「網絡成癮」（Internet Addiction），家長必須提高警惕。從美國心理學學者Kimberly Young在1990年代編訂的「網絡成癮診斷問卷」（Internet Addiction Diagnostic Questionnaire, IADQ），網絡成癮有以下特徵︰

(1) 全神貫注於互聯網

(2) 需要不斷增加上網時間，才能獲得滿足

(3) 試圖控制、減少或停止上網，但最終失敗

(4) 當試圖減少或停止上網時，會感到不安或情緒波動

(5) 上線時間比原先計劃要長

(6) 危及個人關係、工作、學業、事業

(7) 向家人、專業人士隱瞞成癮真相

(8) 透過上網逃避問題

網絡潛藏陷阱 憂扭曲兒童價值觀

事實上，學童在網絡世界所做的活動很多，除了打機，還包括瀏覽社交媒體、在即時通訊軟件發放信息等。從事生命教育工作逾20年、經常應邀到學校主持講座的EDIT Workshop創辦人陳志耀（Tommy）發現，家長很多時只着眼於子女上網時間的長短，卻忽略了其他背後的陷阱，包括這些網絡活動，很可能為孩子帶來扭曲價值觀。

網遊推翻傳統理財觀念

「虛耗光陰、荒廢學業等，這些只不過是表徵，最危險的，反而是小朋友在未形成獨立分辨和思考能力之前，已經被網絡遊戲、社交媒體灌輸了一套扭曲的價值觀。」經常和年輕人接觸的Tommy舉例說，近期大熱的元宇宙（metaverse）概念，便興起了一種嶄新的網遊文化，「以NFT（非同質化代幣）的形式，在元宇宙中創建財富，達至Play-to-Earn（邊玩邊賺）」，這些經濟活動，徹底推翻傳統以來，備受社會推崇的「自食其力」、「多勞多得」的理財觀念。

即使不打機，長時間浸淫在社交媒體一樣會出事，「昔日，影響孩子的，往往只得父母、老師或幾個主要的親友，但現在，還有YouTuber」！Tommy便遇過一名只有8、9歲的小女孩，奇怪她已經搭建了一套很強但扭曲的世界觀，Tommy深入了解後，才知道罪魁禍首是YouTuber，「有時連家長都不以為意，覺得小朋友又不是看什麼傷風敗德的東西，純粹在YouTube『聽人講嘢』，但每日半小時，孩子就會漸漸認同對方所講，產生共鳴」。

怎樣與數碼原住民同行，是這代爸媽的必修課。針對不同成長階段的子女，Tommy有不同的建議，家長不妨「對號入座」。

◆幼兒期：

忌電子奶嘴 高感官刺激

在幼兒階段，Tommy建議家長盡量延遲讓他們接觸電子世界，「如果2、3歲便給他電子奶嘴，很快就會上癮」。他解釋，熒幕和影片快速運轉的光畫，會刺激大腦表層，假如幼兒從小習慣了高度的感官刺激，當他們慢慢長大，敏感度便會降低，需要不斷「加碼」才能得到滿足，網絡成癮的風險便會增加。隨之而來，是一連串狀况需要處理，「小朋友會比較難於專注、集中，表現得很活躍，坐不定」。

◆初小期：

宜限制使用時間 增親子活動

如今很多孩子在小學甚至初小，都已經需要使用電子產品在網上學習，Tommy認為，這是大勢所趨，難以避免，但要小朋友學懂節制。小學生年紀尚小，相對受教，他建議家長要有界限設定（boundary setting），使用熒幕時間（screen time）亦要有規範，藉此培養子女自律的習慣。

「溫柔」堅持時限底線

家長需要先為孩子篩選及過濾合適的遊戲、卡通片、影片等，然後設定觀看的時間。「舉例，大家協議好每日可使用30分鐘電子產品，在即將完結前的5分鐘，家長要作出提示，讓小朋友有充足的心理準備。時間到了，便要關機。」不過，孩子總喜歡在這時候討價還價，甚至哭鬧發脾氣，Tommy提醒家長，必須「溫柔地堅持」，不容就範。

「『溫柔』是重點，不要一味靠惡。」Tommy說，家長想處理好孩子的行為，就需要先處理他的心，「你觸動不到他的心，不用待初中，高小就已經反叛了」。他亦不主張運用賞罰機制，「利誘引發貪婪，威迫帶來恐懼，在他們心理上，同樣栽種了不良的種子」。回應上述的場景，Tommy會以鼓勵代替責罵，「雖然今次做不到、不達標，但我相信你明天會再好些」。話語中，讓小朋友感受到父母是愛他，而不是批判他，「可以管教，但不是管束；管教是帶着愛的，管束會讓人感到窒息、沒有自由」。

勿讓子女閉門上網

話說回來，這個年紀的小朋友，還是初嘗使用電子產品的滋味，由「無變有」，Tommy稱，家長可趁早做好把關的工作，揀選合適的網站之餘，更要「見光」，「千萬別讓子女習慣關上房門在房間自己上網，這個會變成『黑洞』，很危險的。要上網、要打機，就要在客廳，並接駁到投影機或電視上，那他在看什麼、玩什麼，大家都一目了然」。他又語重心長地勸告家長︰「就算有能力負擔，都不要給孩子最先進、最高階的電子設備，因為太極級的享受，只會令他們對其他事物失去興趣。」

父母助建現實滿足感

要防範孩子墮入迷「網」的深淵，Tommy相信，最佳的方法，是幫助孩子建立多元化的興趣，父母亦要以身作則。「我發現很多家庭，周六日的親子節目，不外乎逛街、看電影、吃東西，這不是錯，但相信這些節目，大人感享受多於小朋友。」綜合Tommy觀察，有幾類年輕人較不容易迷戀網絡世界，「自幼喜歡閱讀、喜歡野外活動、喜歡群體生活的年輕人，他們在現實世界的滿足感很大，所以不需要走進虛擬世界填補心靈」。

父母是孩子的一面鏡，如果平日父母自己也是機不離手的話，你的管教，就失去說服力，Tommy便認識有家長在家裏設立「無電子」時段，值得大家仿效，「晚上去到某一個時段，全家都收起電子產品。這對父母原本也愛看電子書的，但為了孩子，亦盡量減省依賴電子產品，轉回看實體書」。

◆青春期：

嘗試代入 尋心癮根源

孩子進入青春期，家長很難再用幼兒期、初小期的那套管教模式，若察覺子女有網絡沉溺的問題，Tommy奉勸大家，第一步不需要急於處理他的行為，而是要先處理他的心，「沉溺只是結果，心癮才是根源」。

勿批判 最緊要「啱嘴形」

在親職教育路上，Tommy經常聽到家長說「我細個都唔係咁」，他指出，這句話，若聽進子女耳中，往往會惹來反感，「孩子會覺得父母不理解他，你們只是憑自己的經驗、經歷、價值觀去判斷他，於是父母一開口，他便感到煩厭」。

想打開溝通之門，家長必須改變心態，「要明白教養模式已經不同了，若仍事事以管教、督促、糾正為先，『撞牆』的機率很高」。他指出，這個世代，家長要以「同行」的方式取代「教導」的方式，並從孩子身處的「成長階段」出發，也需要校正頻道，「要讓他感受到，你不是無知的。當今令年輕人着迷的元宇宙、NFT，若你完全不理解，但又出言阻止，孩子只會覺得跟你講也『嘥氣』，所以『啱嘴形』是重要的」。

「理解會帶來突破」

因此，重建關係的第一步，在於理解，「理解會帶來突破」。然而，Tommy再三強調，理解孩子，不代表同意他的所有行為，「你要處理一個人的沉溺問題，不代表你要跟他一起沉溺。但你一定要嘗試代入，究竟他在經歷什麼，以致他會有沉溺，這才會找着他心癮的最根源」。

他又勸勉家長，要多些關心孩子，「很多時，家長都習慣跟子女只有功能性的互動，回家第一句便問『功課如何』、『學校學習如何』，以致我也聽過不少年輕人埋怨，父母從來沒有關心過自己。在孩子眼中，父母愛的，只是他的能力、表現和行為」。說到底，孩子渴求的，是一個「有血有肉」的同行者，為人父母者，勿讓自己成為把孩子推落網絡深淵的幫兇。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]