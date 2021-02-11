本周FOCUS．採訪手記：通訊科技改變傳媒日常

【明報專訊】記得初入行時，通訊科技不及現在發達，並非每個人都擁有手提電話，如工作需要約訪問的話，常要致電受訪者家中或在「call台」留口信。後來雖然多了人擁有輕巧的手機，但還沒有WhatsApp等即時通訊軟件，打電話仍然是最方便快捷的方法。

不敢說即時通訊軟件是現今科技最偉大的發明，但它對於我們日常工作，的確有很大的幫助。例如想找素未謀面的人物或店舖訪問，可以在其社交平台私訊留言，或者透過WhatsApp說明來意。對方有沒有興趣受訪，通常在短時間內就獲得回覆，而傳送照片、資料也節省更多時間。

為什麼突然對通訊科技有這麼大的感慨？因為最近做了一個「越洋」電話專訪，由邀約到成事，過程只是短短2分鐘，大家便展開了相隔一萬公里的愉快對話了。猶記得以往記者前輩每次做長途電話訪問，都要到特別的「電話室」，那個小小的房間設置了一個可撥打IDD的電話，供大家工作使用。每次見到他們煞有介事地拿着筆記簿走進那房間，便知道他們又要找海外受訪者做訪問了。

昔日大陣仗 電話室做越洋專訪

在十多二十年前，又有誰會想到今天與海外人士通訊是如此方便，兼且不用繳付長途電話費呢！在此亦想感謝答允在彼岸半夜仍然願意接受訪問的受訪者，想知道是誰，大家便要留意下期的《HappyPama 教得樂》了！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第370期]