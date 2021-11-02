民房四寶：知福‧惜福

【明報專訊】一直很喜歡與小朋友「傾偈」，因為他們直接、純真，亦享有童言無忌的「特權」。儘管我們的下一代常被視為無憂無慮的一群，身在福中不知福，但從他們細小的眼睛去窺看世界，似乎跟我們的想當然相距甚遠。其實與其迷信於專家們的育才策略，倒不如認真地聽聽小朋友的心事，我一直相信，孩子愛聽故事，更愛別人細聽他們的故事。

孩子只想有一點發白日夢的時間

看似天真爛漫、才不到10歲的孩子，早已背負着父母一生的期望。疫情下，每天仍要追趕密密麻麻的時間表，規行矩步得連思想空間也被沒收。男孩說，他只有在夢的世界才感到無憂無慮。即使周末早上醒來，他在牀上也不敢「輕舉妄動」，為的就是要逃避媽媽早已精心安排、卻又令他透不過氣的連串學習活動。細聽男孩的說話，你會發現他遠比很多年輕人還要懂事和成熟，心裏是萬般不情願的，但仍會盡力依循媽媽的旨意。惟他只想媽媽看見他的努力，可以停一停、歇一歇，給他一點作白日夢的時間。

每次只問「做完了功課沒有？」

儘管孩子長大後都會明白父母對他們的要求是出於愛，但小孩子需要的是今天父母簡單直接的關愛。女孩說，她希望可以把童年留住，求父母別把對自己包容的心像填海一樣愈收愈窄。 她慨嘆長大了，便失去了父母的愛。誰也不願製造親子之間的隔閡，可是，現實生活逼人，父母長時間在外奔波勞碌，實在是身不由己。女孩哭訴着父母因忙碌而錯過了自己人生的重要時刻，在孩子眼中，屬於他們的每一件事都是大事，希望父母可以一同參與。她說有時很傻地想，寧願生病，因為可以重溫小時候媽媽會為她請假，整天陪着她、關心她的感覺。女孩比別人更珍惜與父親相聚的時間，過去，爸爸每周6天在內地工作，她只能享有七分之一的父愛。可是，疫情以來，父親都不能每星期回家。女孩自言自語地問：「相見的時間不多，為何每次只問『做完了功課沒有？』的一類問題，我的其他事情，爸爸不感興趣嗎？」這一問，彷彿是給每一個家長的當頭棒喝。

從孩子的眼睛去窺探他們的世界，側耳而聽他們的心事，是直接了解子女的最好方法。當孩子仍想聽你說故事，仍想跟你分享他們自己的故事，這才是身在福中，盼望大家都能知福、惜福。

文：歐偉民

作者簡介﹕救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]