【明報專訊】最近有機會與教會青年人聚會，突如其來的感動，跟他們玩了一趟「愛之語」心理遊戲。重新填寫問卷得出的結果，驚歎是對「服務行動」（Act of Service）一份深切的渴求，也令我反思孩子、丈夫和青年人「愛之語」的需要。

每個人給予愛和感受被愛的方式有所不同。很多人認為建立和處理關係是件複雜事，然而，出身輔導員的Dr. Gary Chapman卻說，只要了解自己和身邊所愛（可以是伴侶、子女及或其他家人）的「愛之語」，一切關係都會變得輕快又有韌力。

五種「愛之語」

不少人極之需要「肯定言詞」（Words of Affirmation），一句鼓勵說話能令對方去除恐慌，一段讚美說話讓他感受被認同，一些仁慈語句使他體會被包容獲寬恕，一句窩心話或一張簡單紙條，原來已能造就一個人。

「精心時刻」（Quality Time）在電子世代中彷彿來得尤其珍貴。這是一對一的時光，有着刻意安排的活動，如一起旅行、運動、聚餐、看電影、玩遊戲或散步等。專注於活動項目上，不被電子產品打擾，只傾聽對方，表達我在乎你，創造共同美好的回憶。

「講心唔講金」可說是「真心禮物」（Receiving Gifts）之精髓。送給他的禮物，在乎珍貴而非貴重，一句：「我知道你需要這……」或「一看見這便想起你，相信你會喜歡……」，哪怕是一塊普通的朱古力，只要是具有高感情價值的，對方隨即注滿愛能量！

「服務行動」是無條件的，自動自覺地，真誠為對方服務的舉動。分擔工作、做家務、接送孩子、替對方按摩等，都能令對方感動、暢快，安慰。任何重複提點，所有推搪理由，都會令他失望、傷心、孤單。

至於「身體接觸」（Physical Touch），不一定直接聯繫到性行為，其實可以是牽牽對方的手、給他一個擁抱、摟肩、親吻等，這些小舉動足以讓人感受被愛，有加能添力的作用，是增進情感的絕佳方法。

在家演繹愛

父母需緊記常跟孩子說肯定言詞，這是建構正面思維的基礎功夫，也是促進親子關係的首要條件。有一份堅持，只要情况許可，睡前我總會跟12歲的大兒小明說聲：「媽媽愛你。」一般華人家庭容易忽略身體接觸，孩子大了，老夫老妻，幹嗎還「摟摟惜惜」？每天，9歲兒子小強上學前或我下班後，都會主動前來讓我和丈夫抱抱；每做妥一件事，他也會來討個親吻、貼面或擁抱。即使步入青春期的小明開始抗拒身體接觸，只要情况許可，我不會放過任何「摟摟」他的機會。

至於丈夫嘛，只要家事運作順利，我都會有意識地提醒自己作一隻靈巧小鳥，不但唱歌讚美他，而且溫柔地依附左右。不過這只小鳥發育未完全，而我發現更多的服務行動，有助她健康成長。

青年人玩心理遊戲結果如何？「精心時刻」大熱跑出，成為大部分人首要的「愛之語」，值得我們思考。一對一的「精心時刻」，我有……為「傾偈」，在沙灘與「爸爸」慢步；為健康，請假一起參加三日兩夜的健康營……願爸爸在天國安好。希望更多人專注於你倆的精心時刻，不被任何電子產品騷擾，就讓這刻充分表達我只在乎你吧！要把更多的美好片段凝固起來。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]