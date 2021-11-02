【明報專訊】自從上次去了千葉縣市原的釣魚場釣魚後，我們全家也開始愛上這個活動，更購入釣魚裝備，遇上放晴的周末，也會總動員出動。

最先想要去釣魚的人其實是哥哥，自從他在NHK教育電視上看過小朋友到魚排釣魚，便一直嚷着要去，我們卻一直沒有付諸實行，認為性急的哥哥怎會喜歡這類沉悶的活動。自那天說起釣魚的話題後，電話好像有偷聽功能似的，我的面書便不斷彈出有關親子釣魚的廣告，最終決定不如全家人也試一試，就算不喜歡，畢竟也是一個不錯的體驗。

釣魚場一條龍服務 配套完備

我們這些新手，又完全沒有釣魚裝備，應該如何入手呢？大家也知道日本人喜歡吃魚，所以釣魚活動也相當普及，我們找找資料，找到千葉縣市原釣魚場，那裏是千葉縣唯一釣魚場，魚量豐富，所以新手也很容易釣到魚，此外也有租借魚竿、購買魚餌及魚鈎等一條龍服務，更有兒童救生衣供應，非常方便。

出發當天，我們只帶了之前摸蜆用的發泡膠箱，然後兩手空空排隊入場，不過眼見其他家庭的裝備非常專業，有齊私家魚竿，還有摺櫈、乾冰等。由於我們從沒在日本釣過魚，釣魚場的職員非常有耐心地逐一講解，細心教導我們怎樣掛上魚鈎，怎樣放魚餌，有魚上釣有何感覺等，有了他的悉心教導，我們真的不到15分鐘便釣到小魚，在場的氣氛也挺不錯，因為每當有人釣到大魚，在場的釣魚人士也會紛紛走去看看，大家討論是什麼魚，應該用什麼烹調手法等，完全感受到釣魚發燒友的熱愛。

職員熱心教導烹調手法

由於釣魚場沒有高的扶手欄杆，對於小朋友釣魚有一定的危險度，所以我們每時每刻要捉緊弟弟，幸好他也知道危險，不會跑來跑去，而哥哥也相當投入，釣完一條又一條，非常有成功感。我們一家新手最後以4條鯖魚、10多條小魚加1條雞泡魚作結，因為真的不知如何處理雞泡魚，我們隨即把牠贈與其他釣魚人士，之後職員看到我們的魚獲，逐一告訴我們該魚的名稱及烹調手法，並教我們可在場把魚清洗乾淨，然後再買冰塊，回家加餸，之前一直以為釣魚是何其沉悶的活動，原來是我一般見識！

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第370期]