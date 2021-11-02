看得起遊戲：遊戲的魔力

【明報專訊】在老師口中不懂扭水喉的一名特殊需要小朋友，為了玩水，竟然自動自覺走到水喉前，伸出不太靈活的手來，一下一下把水喉扭開，端着水玩水去了！一名慣性在校門徘徊、纏着媽媽不放的幼稚園小女生，當時間表出現自由遊戲的那一天，居然爽爽快快說拜拜，頭也不回直奔班房去！課堂上默不作聲兼內斂欠反應的小女孩，在玩遊戲時彷彿變了另一個人——一個鬼主意多多兼有大將風範的小領袖躍現眼前。

上述令人嘖嘖稱奇的動力、主動和轉變，在推動自由遊戲的「智樂人」眼中，卻習以為常，見怪不怪，只因我們相信遊戲的魔力。聯合國《兒童權利公約》第31條說明：「兒童有權享有休息和閒暇，從事與兒童年齡相宜的遊戲和娛樂活動，以及自由參加文化生活和藝術活動。」言下之意，遊戲是兒童的基本權利。

遊戲是孩子本能與基本權利

我們更傾向主張，遊戲是小朋友的本能，如同魚兒會游，小鳥會飛，兒童也會遊戲；遊戲更是小朋友的根本需要，如同人需要呼吸——是的，兒童少了遊戲，就如被揑着鼻子閉氣般，足以令人頭昏腦脹。不可不提的，當然是遊戲與小朋友成長發展的核心關係，對社交、體能、認知、創意、情緒，甚至近年令人趨之若鶩的執行力、抗逆力等，遊戲均起着正面的作用。

聯合國《世界快樂報告》中，香港於2016至18年排名76，2020年上升至66，北歐三國——芬蘭、冰島及丹麥則高踞頭三位。港人長期身處高壓環境，小朋友也難以獨善其身，除了不太快樂，還欠動力目標、飽受情緒困擾、體型過胖、視力不良……成長佈滿荊棘挑戰，小朋友的童年並不好過。

吹捧成績、日程密集、屏幕誘惑、靜止狀態太多和過長等，均是造成本港小朋友遊戲缺失的其中原因。就算小朋友想玩，但是，環境許可嗎？有好玩的遊樂空間嗎？社區接納遊戲的出現嗎？學校有遊戲的機會嗎？家長容許小朋友玩嗎？在兒童的成長歲月中，有遊戲的可能嗎？請注意，兒童泛指初生至18歲，當今的遊樂場，有吸引青少年前往甚至駐足遊玩的元素嗎？

鐘擺效應下，近年港人開始發現事情有點不對勁。我們樂見社會漸漸意識到遊戲的重要，不少研究和調查相繼發表，愈來愈多單位組織開始關注兒童遊戲。如立法會於2017年發表《香港公共遊樂場的研究報告》；教育局《幼稚園教育課程指引》（2017）要求半日制及全日制幼稚園，應分別每日安排幼兒參與不少於30分鐘及50分鐘的自由遊戲；2018年政府成立兒童事務委員會；2019年《施政報告》提及改造全港超過170個公共遊樂空間；今年的《施政報告》甚至建議設立兒童事務專員。

明天，孩子們將會長大一天，這個事實不會改變，也不可改變。可以改變的是，如何創造空間、資源、時間至方法，怎樣訂定守則、規劃至政策，讓孩子活出健康、快樂和豐盛的童年？有點烏托邦色彩的「好玩城市」，可會是可行的方向？

謝謝《明報》「HappyPaMa教得樂」的邀請，讓我們與一眾讀者得以定期談談遊戲、說說夢想，揭示更多文章開首耳聞目睹的遊戲魔法！

文：王見好 （智樂兒童遊樂協會總幹事 ）

作者簡介﹕智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]