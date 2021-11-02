童途有「理」：初生嬰兒頭部控制

【明報專訊】頭部控制是初生嬰兒首3個月最重要的發展里程碑。能夠自主活動頭部是視覺和聽覺反應的先決條件。穩定的頭部控制能促進中線發展，避免不對稱的姿勢，也為以後的主動伸手能力和手眼協調動作奠定基礎。為了降低嬰兒窒息死亡的風險，仰卧是比較安全的睡眠姿勢，嬰兒愈早有頭部控制，愈能防止因長時間仰臥而導致的頭部形狀異常如斜頭或扁頭症等。

俯臥練習抬起頭

如何讓寶寶練習控制頭部？可讓寶寶在睡醒及平靜的時候，練習俯臥抬頭（tummy time）、仰臥固定和左右轉動頭部（face time），但要避免寶寶肚餓或疲倦的時候做練習啊！

俯臥練習：讓寶寶俯卧在地墊或牀上（圖1），以雙臂、肘關節及前臂作支撑。將有趣或吸引的物件如會發聲、發光或會移動的玩具放在寶寶前面，以鼓勵寶寶抬起頭，而最能吸引寶寶抬起頭的，莫過於爸爸媽媽的臉孔及聲音！也鼓勵寶寶維持抬起頭部，以強化頸部和肩部肌肉的力量。如果寶寶還不夠力量抬起頭，可放一個攬枕或毛巾捲在肩膀下，以助支撐上半身的重量，寶寶便較容易抬起頭（圖2）。

仰臥轉動頭部

仰臥練習：讓寶寶仰卧在墊子或牀上，將寶寶的注意力吸引到約12英吋距離（嬰兒的最佳聚焦距離）的玩具上，或爸爸媽媽的臉兒及聲音中，以鼓勵他將頭保持在中線（圖3）。如果寶寶能夠維持固定頭部在中線，爸爸媽媽可將吸引物稍微向下移（圖4），刺激寶寶收下巴，加強訓練頸前肌肉的力量；亦可將玩具慢慢地向左右移動，讓寶寶練習左右轉動頭部。

以上的練習可以融入日常與寶寶互動和嬉戲時間中，如在爸爸的胸膛上tummy time或在媽媽的大腿上face time 等。這樣不僅能促進寶寶的發展，亦同時建立親密的親子關係。能夠看到寶寶每天漸漸的進步及成長，爸爸媽媽定會覺得所有努力都是值得的。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：劉佩香（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]