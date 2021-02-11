親子筆陣．教大GPS：VUCA世代的學習能力

【明報專訊】塔利班極速重奪阿富汗控制權，中亞局勢瞬間變天；各國角力令國際形勢複雜多變；新冠病毒變種迅速，疫苗效用未明；資訊爆炸，假新聞湧現，價值變得糢糊……我們身處VUCA世代——動盪（volatile）、不明確（uncertain）、複雜（complex）和模糊（ambiguous），孩子在如此的21世紀舞台成長，如何面對前所未有的挑戰？該學什麼？如何學？家長和學校應如何成就孩子？

學什麼？

「知識」、「技能」、「價值觀和態度」是教養孩子的3個維度。然而在資訊爆炸年代，知識的有效期短，學生也能輕易從互聯網獲取資訊，故教師不應再像以往般傳遞知識，反而着重培育能力、態度和價值觀，是環球教育趨勢。學生需要什麼技能和價值觀？各地政府在本世紀初教育改革中所勾勒的大同小異，比如美國「21世紀關鍵能力聯盟」提倡4C（Communication, Collaboration, Creativity, Critical Thinking）；本港則推廣9種共通能力：溝通、協作、創造、批判思維、運用資訊科技、運算、解決問題、自我管理和研習能力，首4項即4C。另外，本地學校重視的價值觀也包括堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔、誠信、關愛；及至社會事件後，加入守法和同理心。

如何學？

到底學生如何學到這些能力和價值觀？墨爾本大學「21世紀的生活和工作需要的新技能」白皮書提出的框架，包括思考模式、工作能力和工具、生活態度。先談思考模式，要訓練高階思維，就得提升其元認知學習能力（元認知metacognition，指人對自己思維和學習活動的認知和監控），這與自主學習息息相關，着重自我計劃、監控和評估。針對工作能力和工具，學生須掌握創新科技和人工智能，故學校加強STEM教育，助他們迎向未來職場。最後是生活態度，正向價值教育常用方法，包括跨學科協作、全校或家校合作，乃至透過全方位學習，讓學生藉真實場景（如服務學習）模塑正向價值觀。

家長、學校如何成就孩子？

家長方面，哈佛大學教授Ronald Ferguson訪問過200名成就非凡的人，在其著作《高成就孩子的教養法則》綜合分析出成功父母的8個角色，包括早期學習伙伴（如在學前陪伴孩子從生活中學習和解難）、飛行工程師（在學期間適時協助，修正航道）、修復者、啟發者、哲學家、榜樣、談判員、全球定位系統（給予方向，讓孩子勇闖世界）。

學校方面，除上述課程安排外，更可參加由大學舉辦的協作計劃，以獲得額外資源和專業意見。以香港教育大學課程與教學學系舉辦的「促進21世紀的學習：共建未來伙伴合作」計劃為例，旨在提升學生學習能力、知識和態度，以應對第4次工業革命帶來的社經劇變。發展範疇包括人工智能與教育、元認知教學法、全方位學習（價值教育）。相信這種協作能有效提升學生在VUCA世代的學習能力。

文：廖凱怡（香港教育大學課程與教學學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第370期]