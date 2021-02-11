辣媽CEO：誰把學生逼上絕路？

【明報專訊】我知道學生自殺這個話題非常敏感，但是這個問題極之嚴峻必須正視。這篇文章是我從憤怒到抑制，忍不住重新憤怒憤怒再冷靜之後寫的。

9月1日開學至今，已經有多名學生墮樓，引起各方關注。如果我告訴大家，學生們之間的談話討論內容是自殺，包括小學生甚至幼稚園生，你們相信嗎？最近我有好幾名家長讀者，面對子女的學習學業問題，向我大吐苦水，兩個就讀初小的子女，面對無止境的功課考試測驗壓力，結論竟是「自殺是唯一的出路」！

家庭和學校理應是安全屏障

喪鐘已經敲響，擺在眼前一宗又一宗血淋淋的慘劇，如何能夠幫助學生？《明報》刊登了港大防止自殺研究中心總監葉兆輝及培訓顧問張鳳儀的署名文章，內裏具體地建議家庭和學校如何建立有效屏障來幫助子女學生。兩名專家的看法總結，和我的如出一轍：「只要能建立起安全和可靠的人際關係，青少年就會有信心探索世界，為自己的夢想高飛。家庭和學校就是提供安全和可靠的人際關係的地方，亦是青少年在跌倒時可依靠的屏障。請在屏障下好好教導他們正向的價值觀，提供平台讓他們發揮自己的強項，肯定自己的存在價值，並訓練他們的抗逆和解難能力，在此安全可靠的環境下重新探索，展翅飛翔。」

很多學校籌辦時講明是happy school，希望孩子愉快學習，家長選擇讓子女入讀，就應該清楚接受學校理念才是。結果？因為怕銜接不了考不上好小學好中學好大學，不斷投訴學校功課不夠多考試不夠密，無所不用其極逼校方改變配合。改變不了學校？家長就自行催谷，學校少功課？不斷買補充日日做。學校太輕鬆？不停去補習日日谷。別人的孩子懂的有的，自己的孩子當然不能執輸；別人的孩子沒有的不會的，自己的更加必須會必須有。1日24小時1個禮拜7日1年365日，真正全年無休。當孩子連休息食飯的時間都沒有，再講玩耍遊樂，簡直天方夜譚！

這樣的日子，莫講是孩子，我們大人如此這般全年無休日日做，誰都無法受得了！我想問問各位父母，究竟和孩子有什麼樣的血海深仇，如此狠心逼孩子過非人生活？

自己孩子自己救

一個人，要幾生無可戀，要有幾絕望，才會下決心踏出了結生命的那一步？幼稚園學生竟然要睇精神科醫生，cases多到醫生應接不暇，孰令致之？

自己孩子自己救，不要再把孩子當貨物，不必拿他和誰的孩子比較。請尊重孩子的獨特性，每個孩子都獨一無二，成長需要時間，信任孩子，放手讓他們慢慢來，不是應該的嗎？以愛心加耐性，讓孩子一步一步慢慢來，走出他們的人生，可以嗎？

家長們，醒覺吧！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第370期]