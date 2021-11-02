論盡教育：縮班殺校殺人

【明報專訊】本文題目有點煽情，縮班殺校已經充滿蕭瑟之氣，再加上殺人一詞，更添暴戾。先此聲明，殺人一詞之殺字，僅是借用，會意而已，並非真正手起刀落。王師奶執筆為文，專殺教育界的牛鬼蛇神，但一鬼死，一鬼生，灰心之餘，不能不學已去世多年的梁醒波唱番句霸腔「牛鬼蛇神何殺之不盡」！

中小學面臨縮班與殺校危機，教育局向立法會提交文件，預計未來學齡人口將繼續下跌，而且比原先估計大。教育局將以身作則，審慎考慮停辦（殺校的美化詞）長期收生不足的官校。教育局公布自2016至2019年出生嬰兒數目一直下滑，2020年創新低，預計2026至2032年有可能再大幅下跌。教育局有數據在手，相信預測準確，而且走的走，留下的無膽生，生咗驚無本事養，香港步日本後塵，每年死的人多過出生嬰兒。

最近忽然出現一些八卦如王師奶都未聽過、自命教育專業的團體，建議當局研究本地出生率及內地學童來港就讀數字，慎重決定縮班殺校與否，倘局方掌握學童人口變化後決定縮班殺校是「無可厚非」。你以為教育局啲官員食飽飯等放工乎，呢啲嘢仲使你提醒？《小學概覽》印得清清楚楚，又向立法會交代過。自己懵閉閉仲以為係先知先覺，著住套西裝就泥鯭扮東星，突個頭出來扮專家。你想鼓吹縮班、殺校就直說，何必轉彎抹角「無可厚非」！

因學生不足推小班教學 是本末倒置？

學生人數減少是不爭的事實，縮班無可避免，縮吓縮吓就會縮無可縮，最後難免刀光劍影，名之為殺校又好，停辦又好，效果就係摺埋、執笠、收檔。落到如此田地，教育有心人固然心傷，教育局又何嘗樂見這現象！香港中、小、幼校舍過千，保守的估計學生人數減20%，即係起碼有200間校舍要關閉。現實無情，寺多和尚少，不摺埋難道養老鼠乎？試想一間原本開24班的學校只開得6個課室，情何以堪？由縮班、殺校引起的邊際效應就是「殺人」，或者溫和些說「裁員」。本來諗住作育英才為終生事業，培育社會棟樑，怎料壯志未酬，先被炒魷，真令英雄氣短。

照趨勢看，縮班、殺校、殺人是一條龍，直落無走雞。這演變會逐步逐步，不會一夜變天，先縮班，後殺校，再殺人。王師奶冷眼旁觀，今次最溫情理性的是局長楊潤雄，他說無可避免要「減班」（連縮班這詞都不用），希望過程穩定，而學校結束營運（避用殺校一詞）都有幾年過渡。幫教師轉行、提早退休等措施，局方都會考慮。楊潤雄做了幾年局長，王師奶對他一直有期望，認為耶穌會教出來的弟子總有溫情在，雖然也曾令小婦人失望過，但今次表現溫柔敦厚，令人動容。但願局長不要紙紮下巴，口輕輕，講咗唔認帳。有議會及教育界人士希望藉學生人數減少之際推行小班教學，他的回答雖令部分人失望，卻也鏗鏘有聲。他回應說：小班人數由25人降至20人，需與學界有更多討論。小班措施是以學與教為依歸。有需要降低時，無資源都要去爭取，但不是因為教師多就推出小班，這是本末倒置。明眼人都睇得出局長是在耍太極，但耍得漂亮。

最後，王師奶向局長進一言：耍太極的同時無礙研究實踐小班教學的步驟。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第370期]