名人親子：嘉欣不再BB 當媽媽後極速成長

除了學中文，Kelly（左）還有學跳舞、彈琴和游泳，Jared（右）則只有跟家姐一起學游泳。說到性格，鍾嘉欣說Jared是個百分百男孩，只愛男孩子的東西，活潑好動又大力，很有男子氣概。Kelly雖然很斯文，卻不是一個愛美的女孩，作為媽媽會用「down to earth」來形容她。「可能我本身不愛扮靚，所以女兒也跟我一樣，不過有時候見到我化了妝又想扮靚，也想學我塗指甲油。」（受訪者提供）

【明報專訊】兩孩之母的鍾嘉欣（Linda）自去年回港拍《星空下的仁醫》後，便暫別幕前工作回到加拿大當全職媽咪，一家四口安居於溫哥華，過着平凡而快樂的生活。最近劇集開播，又勾起了大家對這個甜姐兒的回憶。今次Linda演心胸肺外科醫生，網民讚她演技成熟，其中某幾場戲更惹來不少討論，說她好像變了另一個人似的！鍾嘉欣坦言自從做了媽媽後，整個人生都改變了，無論是戲內還是現實，都已經脫胎換骨，不再是昔日的「嘉欣BB」。

文︰顏燕雯

溫哥華與香港時差15小時，當我們正在忙碌工作時，身處溫哥華的Linda正準備入睡，好不容易才能請這個忙碌的媽媽犧牲一點睡眠時間跟我們談近况。她的一對子女Kelly和Jared分別5歲和3歲，姊姊已經上小學，弟弟也開始上幼兒園。所以，作為媽媽也要習慣早睡早起，每晚大約10時多便要睡覺，因為她每天清晨6:30醒來梳洗好後，便要為孩子準備餐盒。當地孩子的午餐一般由家長自己準備，加上溫哥華較少家庭會聘請傭人幫忙，所以家中事無大小都是由Linda一手包辦。

煮早餐送上學 一手包辦

2016年Linda結婚後淡出幕前，在加國回歸朝六晚十的全職媽媽生活。由全職藝人轉型全職媽媽，Linda形容這份「工」比從前忙碌3倍。「即使他們睡了，我也不能鬆懈，因為他們可能會踢被子，會發噩夢大叫，我便要立即安撫（他們）。」她和丈夫Jeremy同樣在加國成長，從前也是由父母一手一腳照顧，令她覺得做家務和帶孩子都是理所當然的事，即使辛苦也十分樂意。Linda說平日他們會請外面的幫工做些較大型的家居清潔工作，但一般瑣事如洗衣服、煮飯等，都由她自己做。當然丈夫也有份幫忙，但他始終要上班，所以為小朋友煮早餐、送上學，都主要由她負責。

功課量小 安排女兒學中文

由於Kelly已在小學念kindergarten班，兩姊弟不再念同一間學校，充當「司機」的Linda每天要輪流送他們上學，幸好兩間學校都在家裏附近，毋須太奔波。她說，加拿大的公立幼稚園和小學都是以就近入學為原則，毋須像香港家長般要為孩子選校而煩惱，她也慶幸自己所住的社區已有不錯的學校，可以放心讓子女入讀。Jared讀的幼兒園其實近似Day Care模式，回校除了玩遊戲，Linda指他會唱一些兒歌如ABC，亦會學認字。念kindergarten的Kelly就開始要寫字，但都是小量而輕鬆，接近零功課，就像Linda 和Jeremy當年在加拿大讀書一樣，不會感到壓力。

Linda雖然主張愉快學習，不過，這位媽媽竟然也安排女兒去上學校以外的課堂——原來，她覺得學中文對孩子來說十分重要，於是找了一名普通話老師教Kelly中文。「我在家會跟孩子說廣東話，但因為丈夫說英文，我和他溝通又是用英文，所以孩子接觸中文的機會其實很少。想女兒學中文是因為我覺得如果她懂得多一種語言，將來無論工作或生活上也可有更多選擇。」Linda指最初是希望找一名廣東話老師，可是尋遍整區也找不到，唯有讓女兒跟普通話老師學習。記者提議她自己教，Linda卻說：「如果由我教，她會覺得我在跟她玩耍，會不停試我底線！」

疫情延誤拍劇 歸心似箭

去年，Linda放下一對子女由溫哥華回港拍電視劇，這是她自孩子出生以來離開他們最長時間的一次，疫情更令拍攝進度延誤，令她歸家無期，整個人也變得愈來愈焦急。接近煞科的日子她更一早收拾好行李，準備隨時飛回加國與家人團聚。「拍攝這部劇對我來說遇到很多不同的挑戰，首先是疫情發展突變，由我回港時的零確診個案到第二個星期確診數字突然上升，使租借拍攝場地遇上不少困難；第二是劇中牽涉很多醫學名詞，劇本要更多時間消化和修改；第三，此劇與很多小演員合作，最初計劃是在暑假期間拍完他們的戲分，但後來因為拍攝時間延遲了，要在他們上學後找時間再補拍，總之一切都是在預計之外。」

與孩子分離 深明做父母擔憂

她說由於劇集不能在預期中完成拍攝，使她非常掛念丈夫和孩子，有段時間曾經感到非常不開心，心裏只一心想着要回家去。幸好有好朋友和助手在身邊陪伴支持，才使她捱過那個階段，亦因為這件事令她憶起當年隻身來港工作的感受。「我19歲時離開父母，自己一個來到香港，感到有點無助，也無法想像到父母經歷女兒不在身邊的擔憂和感受。這次輪到我離開自己建立的家，隻身飛到遠方工作，便深深體會到當時父母不捨的心情。」Linda指返回加拿大後女兒第一時間緊緊地擁着她，令她大為感動，兒子卻因為年紀太小，好像認不到媽媽似的，「記得回去時他只要爸爸不想要我，那一刻真的很心痛！幸好過兩天他又再黏我了，我才不太傷心呢！」

[Happy PaMa 教得樂 第371期]