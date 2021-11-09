本周FOCUS．採訪手記：勿讓愛變恨 換個溝通方式

【明報專訊】最近一口氣做了兩個關於親子教養的訪問，不論是上期封面故事講怎樣令孩子不再迷「網」，以及今期的內頁故事，講家長可如何成為子女的SOUL Keeper（靈魂守門人），其實都是指向親子溝通心法。

「阿媽，你一直折磨緊我」

我很享受做這類題材的訪問，因為在公在私，都有很大的得着。這幾個星期，一直被其中一名受訪者、EDIT Workshop創辦人陳志耀（Tommy）的一番話縈繞腦海。Tommy主力做年輕人的工作，接觸很多家庭，他慨嘆，當中很多都充滿糾結與矛盾，父母明明是愛子女的，偏偏對方接收到的，卻是恨。他告訴我，有一個年輕人，在輔導期間，當面對媽媽說︰「 阿媽，你一直折磨緊我。」媽媽聽了這番話，不禁落淚，哭着辯解︰「我對你咁好，點會係折磨你呢？」「折磨」兩個字，實在太震撼了，我想，究竟一段親子關係出了什麼問題，會落得被孩子這樣形容？我又有沒有「折磨」自己的女兒而不知呢？

另一名受訪者香港童軍總會童軍知友社註冊社工陳雅芝（Elaine）也說，孩子接收信息很直接，他們未必明白父母的「苦心」，誤解往往由此而起，「很多家長習慣放工回家後，劈頭第一句便問︰『你做晒功課未？』『你溫好書未？』這兩句話，背後其實是蘊藏着愛的，因為家長擔心孩子要『開夜車』，怕他們睡得不夠，甚或害怕他們沒有完成任務，翌日會受老師責備。家長因為不想兒女受罰，所以非常着緊他們是否做好功課、溫習好了」。然而，這兩句話聽進孩子耳裏，感受卻完全不一樣，他們只會覺得「好煩」、「根本唔關心我」。

聽Elaine一席話後，我也很努力地嘗試戒掉這兩句「口頭禪」，於是學習放工回家後，先跟女兒閒話家常︰「今天你有沒有開心事/烏龍事跟我分享？」「今天小息/體育堂玩了什麼呀？」但願換上這種關心的溝通方式，可讓小妮子多點感受到媽媽對她的愛。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第371期]