守護孩子：家長細心聆聽 1問2應3轉介 做SOUL Keeper 讀懂孩子情緒

童軍知友社及城市女青年商會聯合出版的《SOUL Keeper知心繪本——爸爸的神奇背包》是一本工具性繪本，讓家長與子女伴讀時，從中學習運用SOUL技巧，了解兒童的情緒需要。繪本定價$88，訂購︰bit.ly/3vX73Os。（沈雅詩攝）

父母是子女最親密的人，同時也是他們精神健康的最佳守門人，通過言語和非言語的表達，可讓孩子體會到家人無條件的支持和陪伴。（twinsterphoto@iStockphoto）

【明報專訊】新學年至今，連續發生多宗懷疑學童輕生事件，令人痛心之餘，亦再度喚起社會對兒童及青少年精神健康的關注。家庭在預防這類悲劇上一直扮演關鍵角色，有社福機構推動家長成為子女的SOUL Keeper（靈魂守門人），學習辨識及回應孩子的情緒，作為防止自殺的第一道防線。

文︰沈雅詩

每每有懷疑學童輕生悲劇發生後，家人或許會說事前「無迹可尋」，完全無徵兆，但香港童軍總會童軍知友社註冊社工陳雅芝（Elaine）對此說法不認同，她認為，沒有不會表達的孩子，只有讀不懂孩子的家長，「或許只是細微到平日小朋友一回家便『吱吱喳喳』，但這天卻很安靜，可能已經是一個信號，他正在表達有負面情緒，但父母是否讀到呢，抑或只覺『太好了』，他今天很乖」！ Elaine又引述其中一個令她印象深刻的個案，「前幾年有一名中一學生墮樓身亡，事後追查來龍去脈，發現原來這名同學在暑假尚未完結前，已經提早回學校交功課了，這個舉動並不符合他向來的性格，可惜家人並沒有察覺」。

「愛」的信息未必有效傳遞

作為前線社工， Elaine相信所有家長都關心自己的子女，只是有時候，「愛」的信息未必能有效傳遞，致令彼此之間不能達到有質素的溝通，「很多家長都不懂怎表達，只習慣用提問方式，問一些他們想知道的事情，卻很少有言語上的問候，也甚少讓子女表達感受，最終這種溝通只流於一問一答」。她表示，當親子間從小就用這種模式相處，溝通之門只會愈收愈窄，去到中學階段，便更加難搞。

為鼓勵家長在子女尚年幼的階段，懂得運用以兒童為本的溝通方式，並採取合宜的技巧及方法去拆解孩子的心底話，童軍知友社今年3月展開「聆聽童心事」計劃，並引入「守門人」概念，推動家長負起擔當子女SOUL Keeper（靈魂守門人）的角色。

「提問」和「回應」影響溝通氣氛

統籌「聆聽童心事」計劃的註冊社工郭彥佐（Lester）說，父母是子女最親密的人，所以希望由他們築起防自殺的第一道防線，「計劃盡量做到去專業化，讓家長更容易掌握到SOUL的4大基本守護元素，為子女建立一個關愛的網絡」。他補充，「提問」和「回應」很重要，足以影響溝通氣氛，「我們建議戒用『點解』去跟小朋友說話，因為會給人審問的感覺，可以改用『乜嘢原因』、『發生咗乜嘢事』等字眼。而家長回應時，也不要急下結論、給建議，因為當我們一句定斷了，孩子就很難再說下去」。計劃亦着重提升「守門人」的危機意識，當意識到情况嚴重，就馬上運用『1問、2應、3轉介』3部曲，冀做到及早發現，及早介入。

另外，計劃也提供不少促進親子關係的活動，例如「15分鐘親子約會」。註冊社工馮芷悠（Irisa）表示，此舉目的是想鼓勵一家人多製造「We Time」，「我們提供遊戲點子，例如是『翻花繩』、『東南西北』等，都是一些非常簡單，不需要太多道具的玩意，希望家長透過玩，跟子女建立關係」。她透露，有家長反映，自從多了親子時光後，小朋友笑容多了，也更願意和家人分享心事。

◆SOUL︰基本守護元素

S：Support支持

照顧者需透過言語及非言語的表達，讓兒童體會到他們無條件的支持及陪伴

O：Observe觀察

學習觀察兒童的臉部表情、肢體語言等，留意他們對不同事物的反應和感受

U：Understand理解

嘗試從兒童的角度，理解他們的內心世界

L：Listen聆聽

學習仔細聆聽兒童的說話，理解他們說話背後所表達的信息

◆Keeper：具體技巧

1問（提問）

主動關懷兒童，語氣不帶批評，並用心聆聽

例如︰嗯，看來有些事情令你感到很傷心呢！

2應（回應）

積極回應，並接納兒童的感受，展現同理心

例如︰嗯，你很擔心……（一些未必會發生的事情）；如果……就好了！

3轉介

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