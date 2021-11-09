國際親子台：小木偶vs.華盛頓與櫻桃樹

【明報專訊】面對孩子說謊，我們第一個反應會是怎樣？想必是又氣又怒，不明白為什麼小朋友竟然學會「講大話」，會懷疑小朋友生性頑劣，亦不明孩子從何學會謊話。不過，只要細心一想，自己什麼時間會說謊話，就不難理解，孩子為什麼想以大話來掩飾自己的過失了。

小朋友說謊言 或缺安全感

身為父母，有沒有想過，是什麼事才會讓孩子不敢跟我們說真話？為什麼孩子沒有足夠的安全感，相信在任何情况下，也可以告訴我們真實的感受？如果我們一直忽略了孩子之所以撒謊，是因為他們覺得說真話，需要付出更大的代價，那可能會誤判很多情况。小朋友向我們說謊言，有可能是一個小警號，提醒我們，孩子在家中沒有感到足夠的安全感，以及他的感受沒有被全然接納。

我們到台灣後，要面對很多不同的適應。新屋、新學校、新朋友、新同學，全新的環境，既興奮，亦有壓力。人生路不熟，遇上有人樂意出手相助，自會心存感恩，銘記於心。對孩子而言，人生路上每個階段，也是他們人生路不熟的一段。孩子需要的是有人樂意出手相助，而不是責備。記得雪糕曾因為暑期學校的洗手間，廁紙不丟進馬桶（台灣有些馬桶是不能把廁紙丟進馬桶，只能丟進垃圾桶），但自己總是記不住，於是老師請我再三提醒她。可是提醒過後的結果是，她總是訛稱自己沒有丟廁紙。起初我也有點氣，實在明明是說謊。於是提高聲音，說她沒有記着老師及媽媽的說話之餘，還要「講大話」。結果當然是沒有果效之餘，更哭鬧收場。

勇於認錯 明白誠實重要

當開始明白，孩子那句謊言其實是求救信號，我就改變策略，溫柔而堅定的在她去完洗手間後說：「在這裏有些廁所不能冲走紙，為了不想令馬桶壞掉，我們記住將紙巾丟入垃圾桶。我知道有時會唔記得，可能你都唔知點解，但媽媽會幫你，我哋一齊記住做。」這次之後，雪糕沒有再說謊。反而她在每一次成功做到後，就自豪地告訴我，她自己做到了。用不同眼光看事情，我們的反應與結果會截然不同。

最後，想分享一個美國研究，它指出小孩子聽《狼來了》、《小木偶》故事時，即使聽到「講大話人家不會再信你」、「說謊會令鼻子愈來愈長」，也不會由心地覺得誠實重要。但當小孩子讀完《華盛頓與櫻桃樹》故事後，卻大多數能明白誠實的重要。關鍵在於，前一類故事，講述的是不誠實的壞處；後者強調的是，勇於認錯及誠實的正面回應。

怎樣的教養有效，由故事到人生，也是一樣。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第371期]