讀書時節：大城小確幸

【明報專訊】最近給學生寫作題目《一種聲音》。一名學生寫得好，她寫到小時候會守在家門前，期待爸爸回家，聽到他在門外取出鑰匙的聲音。文章結尾寫到，她成長後不再待在門口，卻常把自己關在房間。學生說，人長大了對生活就不再敏感。我為文章批註：「真正的距離，是心靈的距離。」

生活原是多麼美麗，只是生活匆匆，記得工作，記得下班回家的路，卻忘記街道的細節。鬧市靜靜地開花，我們卻不以為意。

城裏《尋花》驀然細看

有一天在圖書館翻書，翻開葉曉文的《尋花》，瞥見「香港大沙葉」的插圖，覺得好看，也很眼熟。據曉文所說，「香港大沙葉」非香港獨有，因先在香港發現，才冠「香港」之名。書裏如是說，「在陽光底下，深綠的老葉上瘤點反光如天上繁星，故又俗名『滿天星』」。而當天回家路上，就發現學校附近有幾棵活潑的「香港大沙葉」。於是第二天再次看《尋花》，一頁又一頁，都是曉文親繪的香港原生植物插畫，還有為植物書寫的短文。水彩絢麗精緻，文章典故上溯《詩經》、《楚辭》，又牽繫今日生活。然後，我又在書裏發現，上學途經的北區醫院附近常見的車前草，竟是《詩經．國風．周南．芣苢》中的「芣苢」。經此一說，生活就上通古人，古意盎然。

那麼，繁華淹沒了花，還是我們掩住了心？是城市了無生氣，還是我們的眼耳鼻舌身意全都麻木？

她看我城 細味風貌

居港8年的Mango Naoko在《鴛鴦茶餐廳》曾說，她回到東京後不習慣，「在高速公路上看不到綠色，東京的景色了無生氣」。而我們習而為常的香港，其實是那麼美好。

在《鴛鴦茶餐廳》裏的是文章，還有水彩畫，畫中人物是城市裏擬人化的貓喵，畫中景物卻是真實而鉅細無遺的香港風貌。書裏提到Mango初來港時，被茶餐廳的食物震撼，這是意料之內；教我驚訝的，卻是她因為思鄉，想趁櫻花花期在香港尋櫻花。結果她在香港發現的，是「顏色分明、充滿春天氣息的樹頭菜，還有木棉花和黃鐘木等等。招頭看着盛開的樹頭菜，剛好有兩隻小鳥好像在聊天般飛過頭上，那是我喜歡的小鳥，叫紅耳鵯」。

在曉文和Mango眼裏，香港的花草鳥兒都有名有姓。不止大自然，就連城市人們的生活都值得細看。對於Mango，「叮叮」（電車）大小不統一窗戶、形形色色的茶餐廳桌椅，都別具風味，因此在書中的繪畫裏，能看到香港的招牌、唐樓的簷篷，還有那一杯茶餐廳桌上，從不確定是用來飲的，還是用來洗食具的淡淡清茶。

「嘆息」與「期待」

因為疫情，無法外遊，留在香港生活，留在香港工作，好易嘆息。不過Mango在書中說，「嘆息」總比「期待」來得快，生活需要多點期待，因為細節好易被遺忘。想起學生寫到爸爸的鑰匙聲，她的結語如此：「小時候的快樂真的很簡單，長大後能簡簡單單才是真快樂。」

聽說，有一個流行用語叫「小確幸」，形容微小而真確的幸福。或許都是時候翻翻書，為生活找點「期待」的靈感，在香港尋找簡單的快樂，一種在香港的小確幸。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介﹕手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

[Happy PaMa 教得樂 第371期]