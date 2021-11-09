家庭有教：向孩子表達愛意5式

大家可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《愛的語言》，學習如何向另一半表達愛意。

【明報專訊】與西方家長不同，亞洲家長普遍偏向含蓄，雖然心中對孩子充滿愛意，但有些家長總覺得不用宣之於口，不用刻意表達，不用「畫公仔畫出腸」。美國家庭輔導員Gary Chapman就認為，家長可以用5種不同的方式向子女表達愛意：

不同方法與孩子溝通

(1)行動服務：家長為孩子的生活所需奔波，為他們的未來成就籌謀。家長替孩子執書包、洗衣服、收拾房間、準備膳食，都是默默地為孩子付出的表現。家長親自接送孩子上學及去不同的學習班，花時間與孩子一起溫習，都是透過行動向孩子表達關愛。

(2)真心禮物：家長可根據孩子喜好和性格特點來為他們準備一份禮物。禮物毋須昂貴，可以是家長親手製作的小手藝，也可是親手畫的一幅畫，甚至是為孩子打印出來的一張照片。

(3)肯定言語：家長可以讚美孩子的努力（「我很欣賞你的付出！」）、行為（「你剛才主動讓位給婆婆，真是很有愛心！」）、策略（「做閱讀理解時，你先理解題目再通讀文章，這個策略真有效！」）。家長亦可以告訴孩子，自己的正面行為怎樣影響到身邊的人（「我真的為你而感到自豪！」、「剛剛你主動與叔叔打招呼，他笑得很開心呢！）。當然，家長亦可以直接告訴孩子有多「愛」他們。

(4)身體接觸：家長可以不時抱抱、親吻孩子，把孩子摟入懷中，一起看圖書，一起看電視。家長又可以與孩子牽牽手，摸摸他們的頭髮，拍拍他們的肩膀。這些身體接觸都可以令孩子感到溫暖和安全。當孩子生病、疲憊或出現負面情緒時，這些身體接觸更可以穩定孩子的心，令他們更容易平靜下來。

(5)優質時間：家長可以定期與孩子談天、玩耍、逛街、做運動。在這些特定時間中，家長可以放下手機，關上電視，專心與孩子互動，留心聽孩子的想法、喜好和志向。優質時間並不一定要很長，例如：家長可以每日抽出15分鐘的固定時間與孩子專心互動。

有些家長可能只會單一地通過「行動服務」和「真心禮物」去表達自己對孩子的愛意，但有時孩子想要的，可能是來自家長的「肯定語言」、「身體接觸」和「優質時間」！大家不妨試試用不同的方法與孩子溝通交流，可能你會更全面地看顧到孩子的內心需要呢！

其實，以上5種表達愛意的方法亦可以應用於夫婦關係中。大家可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《愛的語言》，學習如何向另一半表達愛意：youtu.be/LmHvP5E4WYQ

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第371期]