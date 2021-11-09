感講你知：慎防「非黑即白」思維（上）

【明報專訊】我曾經和一名女朋友就溝通模式爭執。那次我倆站在海旁，我鼓起勇氣向她說：「我希望可以更加了解你嘅感受、需要，但你唔同我講嘅話，我都唔知可以點？」她看着我10秒後，臉帶委屈和不滿地說：「請你明白，我唔能夠每一刻都同你講晒我心中嘅所有嘢，呢個係我安全嘅邊界，唔該你唔好逼我。」我一聽到，盡是無奈，看着海沉默了一會兒，然後深呼吸對她說：「嗯，所以你重視嘅係，你可以揀幾時同我分享、分享得幾深入嗎？」她回應：「係。」我再回應：「好，咁我都想強調，我希望我哋嘅溝通可以交流更多彼此嘅感受同需要。」「係你永遠都要喺度講對錯。」她語速加快地說。

溝通勿兩極 保持開放及洞察細節

我聽到這一句之後，再也沉不着氣，憤怒地說：「我聽到你剛剛嘅回應，我好嬲亦都好委屈。喺我記憶中，如果你真係要講對錯，我𠵱家可以即刻同你分析。你剛剛同我講嘅說話，已經出現咗3個思考陷阱，將我哋嘅討論推向極端：『每一刻』同『永遠』係時間嘅維度上，而『講晒心中所有嘢』係分享嘅深度同廣度上。呢種思考模式，可以統稱為『非黑即白』。我剛剛同你講嘅說話當中，我並無講過，亦都唔想『每一刻都知晒你心中嘅所有嘢』，我尊重每人都有安全邊界，想有選擇唔分享嘅權利，我都只係想更加了解你，所以想邀請你同我衝突時分享你嘅感受、需要。」她聽到之後，沉默看海，一會兒後，我倆就此完結該次對話。

以上對話中的模式（即只有「任何時候、任何事情都不分享」和「每一刻要分享所有心底話」兩個極端的選項，沒有其他可能，例如：每星期互相分享一個關於家庭關係的感受），即「非黑即白」的思維在日常溝通頗為常見，而且屬於「認知扭曲」（cognitive distortions）的一種。若我們不加以察覺，將對關係造成負面影響，妨礙彼此真誠交流。心理學家 David Burns在他的《好心情手冊》闡述認知扭曲時，就提及扭曲可能會增加我們的威脅感，以及強化我們包括憤怒在內的負面情緒，「以『非黑即白』為基礎的期待和判斷會加速我們發怒。這種思維是概括且僵化的，會干擾我們開放的態度和洞察細節的能力」。

善意溝通第一步 觀察取代評論

舉例而言，若我們與孩子溝通時，看到孩子沒有聽從自己的指示行事，就立刻浮現一個「非黑即白」的想法：「你唔聽我講嘢，你正衰仔，唔聽話。」我們很快會感到憤怒，然後反應 （react）：可能是責備自己或孩子，令關係變差。然而，這樣就會忽略了孩子當刻「不聽指示」可能有眾多原因：可能是純粹聽不清楚，或者自己的內在身心狀態不穩，又或者是我們自己的指示本身超越孩子的認知能力或違反其意願——但他不是「衰仔」。

以「善意溝通」的第一步：「觀察」而非「評論」來與「非黑即白」思維來比對，實有異曲同工之妙。在此邀請各位家長，先察覺一下，自己和孩子有沒有習慣以「非黑即白」的思維來思考和溝通呢？我將於下一篇文章進一步闡述此思維出現的原因，以及與善意溝通的關係。

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第371期]