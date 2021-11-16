本周FOCUS．採訪手記：聖誕兒童節目 尋嚮往世界

【明報專訊】念中學的時候，每年聖誕我都會欣賞香港芭蕾舞團演出的《胡桃夾子》，不過其中一年舞團演出了一個全新劇目《小飛俠》，令我一看便愛上，自此對芭蕾舞有更深刻的印象，也會特意尋找有關《小飛俠》的原著來看。原來欣賞一趟精彩的表演，並不止給予觀眾當前一刻的精神滿足，或許能夠為他們帶來日後的許多可能。所以，我很贊成家長多帶孩子欣賞不同種類的兒童節目，舞蹈、戲劇又好，魔術、音樂也好，讓他們在當中尋找自己嚮往的世界。

魔術結合歌舞 鼓鼓吓載譽歸來

以前，針對兒童為對象的藝術表演並不多，但近十年八年，坊間出現了不少出色的兒童劇團，除了公開演出，也有小朋友戲劇班，不少更找來經驗豐富的導演任教，孩子們也有機會跟舞台劇表演者合作實戰演出，對小朋友來說是很難得的體驗。臨近聖誕，不少劇團已為演出做好準備，當中不乏有趣及富教育意義的題材，如非牟利劇團「有骨戲」結合魔術和歌舞的全新劇作《哈比魔法師》，便由曾獲香港舞台劇獎最佳女配角（喜劇／鬧劇）的藍真珍執導，更邀得本地冠軍級魔術師演出。

另外，由KevinBoy（KB）哥哥帶領、因暑假場大受歡迎而再度上演Part 2的《KB and Friends Music Playground 鼓鼓吓之𠽌𠽌聲》，為配合聖誕更加入大風雪效果；香港城市室樂團則會為經典動畫片《雪人》與《大熊》配上現場管弦樂，並由澳洲演員佘米高（Michael Sharmon）及憑《淪落人》獲得最佳新人獎的菲律賓演員姬素·孔尚治（Crisel Consunji）作旁白。每個演出都不簡單，爸爸媽媽們可以慢慢選擇！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第372期]