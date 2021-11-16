教學有辦法：小小作家培訓班 互動遊戲激發寫作潛能

有信心寫作——泳峯（左起）、梓晞和樂妍，由當初抗拒到現在有信心寫作，他們更想一嘗做小作家的滋味。（劉焌陶攝）

【明報專訊】提起中文寫作，不少孩子都皺眉頭，家長費解何以子女經常閱讀，但總是「有入無出」，寫不出好文章來。針對學生的難處，有出版社就舉辦別開生面的寫作班，希望透過圖像、互動遊戲，啟發學生的寫作潛能，讓小朋友愛上寫作，甚至一嘗成為小作家的滋味！

文︰沈雅詩

在嶺南大學香港同學會小學讀五年級的泳峯、梓晞和樂妍，3人都不諱言以往很害怕中文寫作。泳峯和梓晞的壓力，主要來自文章的字數，「要寫200多字，有時覺得很困難。試過因為湊字數而刻意拖長，其實那些字都沒有意思」，梓晞靦腆地說。至於樂妍則經常遇到執筆忘字的問題，「會寫錯字，又或者忘了有什麼詞語可以用來表達想法」。

不過，自從校方安排3人參加小皇冠童書館與小麥文化聯合舉辦的「小小作家培訓班」後，他們的態度卻起了180度的變化。泳峯喜孜孜地告訴記者：「我現在對寫作信心大了很多，因為在培訓班學到怎樣創作人物角色，令內容更豐富。」樂妍也有同感：「我也信心強了，因為我在這裏學到的，會比其他沒參加課程的學生多。」至於梓晞，更用「享受」來形容她的寫作歷程，「我很享受和組員邊討論邊寫，很開心啊」！究竟這兩個出版社的編輯團隊，在孩子身上施展了什麼魔法呢？記者日前就「旁聽」了他們的課堂。

角色矛盾衝突情節最吸引

相比起傳統課堂，「小小作家培訓班」加入更多討論和遊戲元素。像這天，編輯導師為強化學生們在「起承轉合」敘事手法中「轉」的技巧，先要他們化身成「城市老鼠」或「鄉村老鼠」，然後輪流猜拳，爭取揀選有利圖卡的機會，用以證明城市抑或鄉村更適合老鼠居住。當城市老鼠一方說「城市交通方便，有病可以立即打999，去醫院接受治療」，鄉村老鼠便反擊：「城市人口擠迫，傳染病散播更快啊！」鄉村老鼠又說，住在鄉村，鄰里關係更佳；城市老鼠就覺得住在城市，生活用品一應俱全，非常方便。兩組之間你一言我一語，已實踐編輯導師在課堂開首所講，「文章或故事，最吸引讀者、最有張力的描寫，往往是角色間的矛盾與衝突」。

嶺南大學香港同學會小學校長鄭安娜認為，在課外活動引入這種小班形式的寫作班，更能照顧每個學生的需要，「平日課堂只有30分鐘，一班有20多人，教師能夠給學生分享的時間很有限；但這個寫作班有1小時，而且只得10個學生，每人分享自己想法的機會就有很多」。她更欣賞共同創作的過程，「因為每個組員都拋出點子，一組合起來至少有3、4個想法。學生又馬上記錄下來，令他們動筆寫文章時，速度提升很多」。

帶着任務去創作

談到小朋友「有入無出」，即閱讀很多書但寫不出文章的問題，任教該校的中文科科長謝恬頤相信，孩子的腦袋裝着很多東西，只是受制於寫作題目或環境，令他們過於「循規蹈矩」，沒有膽量用文字表達創意，「我觀察到，很多學生也喜歡看偵探類小說，若然我們改變一下寫作環境，例如要他們帶着任務、挑戰去創作故事，或許孩子會更容易把平日所看的運用出來」。她透露，中文科寫作稍後會有一些更考創意的題目，例如改寫《西遊記》結局，希望有更多空間讓小朋友發揮。

自本學年推出「小小作家培訓班」後，青馬文化及小麥文化總編輯林慧儀（Ruby）接觸不少高小學生，雖然整個活動只得4節，Ruby已見證到很多孩子的轉變，「我見到學生『入』和『出』的過程愈來愈快，大家討論5分鐘、8分鐘後，很快已經可以轉化成文字，再發表，令我好興奮」。她續說此計劃的終極目標，是把每個學生創作的故事集結成書，因此編輯團隊會以出版書籍的經驗，傳授寫作心得，「4堂各有不同主題，包括第1堂着重啟發創作靈感、設定角色；第2堂是描寫精彩的場景；第3堂則怎樣做好起承轉合，製造高潮；第4堂就使用mind map（腦圖），把之前所學的整理好，正式下筆」。

[Happy PaMa 教得樂 第372期]