客座隨筆：兩個與家庭有關的日子

【明報專訊】踏入11月，有兩個與家庭有關的特別日子，但比較少人提及，筆者在此分享介紹，看看大家有沒有聽過。

第一個是聯合國在1954年設立的「世界兒童日」（前稱「國際兒童日」），定於每年的11月20日，這個節日，旨在增進全世界兒童的凝聚力，提高各國保護兒童的意識，改善兒童福利。1959年，聯合國大會亦選擇在11月20日當天，通過《兒童權利宣言》，以及在1989年同一天通過《兒童權利公約》。

維護兒童4項權利

香港自1994年起執行《兒童權利公約》，公約有基本原則去維護兒童4項權利，包括生存權利、發展權利、參與權利，以及受保護權利。為進一步促進兒童的權益、福祉和發展，政府在2018年回應民間團體多年來的倡議，成立了一個由政務司長統領的諮詢組織，就兒童發展及成長制定政策。

另外，11月還有一個很有意義的日子，便是剛過去11月11日的「夫妻節」。慶祝夫妻的節日，在世界不同地方都有。韓國稱為「夫婦之日」，於1995年5月21日訂立，取「二合為一」的意思；日本則定於每年11月22日，取自「1122」的日文發音與日語「好夫婦」相同。在香港，「夫妻節」由一名牧師在約20年前創立，11月11日有「一生一世」的意思。當年首個慶祝活動在香港文化中心露天廣場舉行，大會同日發表了一項與香港城市大學合作的「香港夫妻愛情專一調查」問卷調查，結果發現受訪市民中，百分之十回答有婚外情，可推算到全港有婚外情的夫婦為數也不少。「白頭到老」豈不是夫妻二人的初心嗎？可惜，要一生一世並不容易。

婚姻質素需要經營

筆者在好爸爸中心工作，接觸不少育有0至12歲孩子的家庭，這些家庭最想孩子健康成長，然而，夫妻眼裏往往只有子女，卻忽略了另一半的需要。在2020年，劍橋大學發布一項研究，關於93個家庭在日常生活中，爸爸、媽媽和孩子之間的對話。透過分析錄音，學者發現婚姻關係質素較低的夫妻，太太主要把心思放在後代身上，爸爸角色被排除在母子關係之外，爸爸難以跟子女建立親子關係。這個研究提醒了我們，關心孩子福祉之餘，夫婦的婚姻質素同樣需要經營，這亦會是父母與子女良好互動關係的重要基礎。

迎接本周六一年一度的世界兒童日之時，懇請作為成年人的、為人父母者，認真思考一下，我們該怎樣經營自己的家庭。大家想給孩子一個怎樣的社會成長呢？扶貧、房屋、教育、家庭、親職教育等政策，仍然有很多未如人意的地方，影響着很多家庭和兒童的生活質素，所以我們還需努力，尤其消除在家庭環境中不利孩子成長的因素，守護他們的福祉。

延伸閱讀︰招雋寧（2021）〈為兒子著想新手父母要KEEP好婚姻關係〉

維護家庭基金

文：溫南聲（維護家庭基金總幹事、好爸爸中心註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]