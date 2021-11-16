家庭有教：恩愛必勝法：主動建設

【明報專訊】有什麼方法令配偶和自己的關係更上一層樓呢？原來答案就在留心配偶與自己分享的「好消息」！

留心配偶分享「好消息」

「好消息」就是配偶覺得開心、興奮、自豪或安慰的事情。得到意想不到的禮物、獲別人賞識、達成一個目標等，都可以是「好消息」。例如，妻子對丈夫說：「老公你看！我種的士多啤梨長出果實呢！」

這個時候，丈夫可能會有以下4種反應：

1.「我在看電視呢！」

這類反應叫做「被動破壞」。丈夫愛理不理，令妻子覺得自己的話其實並不重要，自然覺得有點掃興。

2.「長出士多啤梨會不會招來蛇蟲鼠蟻？其實你有時間，不如多打掃家裏的角落啦。你看，都堆滿塵了。這些塵可能會令孩子有鼻敏感。」

這類反應叫做「主動破壞」。丈夫根本不覺得妻子說的是好消息，反而點出消息的陰暗面。這種反應對婚姻或戀愛關係特別有害，因為可能會令分享者覺得自己做錯了事或作出愚蠢的決定，因此不想再與配偶分享好消息。

3.「真好，長了果實。」

這類反應叫做「被動建設」。雖然丈夫覺得妻子說的是好消息，但沒有主動做任何跟進。所以，妻子也不好意思繼續講下去了。

4.「嘩！老婆你真的很厲害！很多綠色的士多啤梨BB！你怎樣種的？由種子都可以種出果實來！是不是要天天澆水、天天下肥？你真的很懂得照顧小生物。你看，整個露台都放滿植物，看起來真的很有生氣呢！」

這類反應叫做「主動建設」。丈夫不但覺得妻子說的是好消息，還「肉緊」地表達正面情緒、問很多跟進問題、開口讚美妻子。不難想像，妻子聽到這種反應之後會分享更多，感到更開心自豪，並與丈夫產生一種「想在一起」、「有你真好」的感覺。之後遇到好消息，你猜妻子第一時間想和誰分享？

熱烈回應建正面情緒

配偶每一次與我們分享「好消息」，都是想與我們親近。我們決定熱烈地將開懷抱歡迎（主動建設），還是狠狠地將配偶推開（被動破壞），就決定了我們的婚姻關係將會變好還是變壞。

想更生動地了解「主動建設」的運作方法，可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《主動建設》：https://youtu.be/ur9jRs61hWI

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

（香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]