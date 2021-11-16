媽媽維特：但求體育只係考運動

【明報專訊】因疫情耽擱了去年大部分校園生活，小二的細仔到今學年才真正面對小學的課業與評考節奏。他的學校本屬愉快學習的一類，疫前全日上課，可以撥時間輔導所有學生做功課和溫習，減少孩子在家的苦鬥。疫下的半天課，卻只夠講授教育局指定的課程，再無時間督導功課，小息也減至只得一個。

去年幾乎是混過去的孩子們，升上小二後都不大適應。我校只有考試沒有測驗，但主科會有相對頻密的進展性評估，以免堆積至考試時才溫習。英文第一次評估，班上多數人都不及格，我仔也不例外。我用比較輕巧的方式處理，阿仔算是漸漸習慣過來。但同級許多家長都叫苦連天，指孩子追趕得很吃力。

家長社交群組是把雙刃劍，既是互相交流扶持的平台，也是正或負能量聚集之地。同一個月亮，影照的是萬家燈火，別家的困苦，雖不是我兒的景况，卻也是眾生實相的呈現。我總是帶着這樣的覺察去看群組中的交流，有時苦水太多，互勵互勉之餘，也會提醒自己適當抽離。

我多數時間都能靜心觀看，偶爾會主動找教師反映大家普遍的困難，同時堅持對學校的信任與交託。在我心中，人生於世總會遇上各式障礙，孩子自然也一樣。我信任學校已盡力提供循循善誘的環境，也相信學校會一路調整，關鍵是需要時間和我們的耐性。

不過，考試前兩星期，我還是為了兩份術科「考試溫習紙」而火了。先是體育科溫習紙，4段文字合共300多字。首段是運動前要做熱身之類，確是需要注意的事項，之後兩段卻是阿媽係女人的內容，如每天運動半小時對身體好、有助鬆弛身心，最後一段更是純粹運動知識，羅列了移動技能、操控用具技能各有哪幾項。

我心中體育課的最大價值，是讓小朋友可以郁、可以跑，而非靜態學習知識。何以要花時間來背誦關於運動益處的生字和語句，而不是把時間用來真真正正運用身體呢？不旋踵，卻又收到視覺藝術科的4版溫習紙，內容是著名畫家達芬奇的生平和重要畫作。

選擇地「hea待」也是必學技能

我按捺不住在群組內發牢騷，說希望完全廢除體育和視藝的筆試。如有餘裕時間，這些內容確能豐富孩子的知識和文化修養，但當連應付主要課業都勉強的時候，那就變成徒添背誦的負荷。有家長就此問相關教師，他們指歷年來都是如此，但強調考卷出得很淺白，學生大都能取得高分，家長不用擔心。但卻同樣令我費解，那似乎是暗示「係咁意溫下都得」，豈不就是鼓勵毋須認真嗎？

後來，一個勤於跟進教育政策的家長說，找到教育局的課程文件，當中建議學校「多元」教學和評估術科。她本身當過補習，曾幫學生做「痛苦得多」的體育專題研習功課；相比之下，阿仔學校的簡淺筆試「hea處理」，已是輕鬆得多的評分安排。

經她一言，我才驚覺，畢業於鄰區官小的大仔的體育科一直只係考運動，視藝淨係考畫畫，表面上理所當然，原來已是學校把持的結果，只是我們身在福中不知福。我不禁感嘆，凡事非必然，更要學習凡事感恩。

我也由之轉念。在資訊氾濫、學問也氾濫的年代，區分不同資訊的重要、有選擇地「hea待」次要的部分，確是這一代人必須學習的技能，再不能墨守於事事認真的一套。這就是時代的實相，我要學習尊重和接受。

文：葉杏麗

（思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。）

[Happy PaMa 教得樂 第372期]