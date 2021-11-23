第二站：走入日式「民宿」 穿和服拍懷舊照

影樓提供和服租賃，女士們款式較多，小朋友暫時只有一款選擇，並會由專人幫忙穿著。選擇攝影套餐的客人同時亦可附加化妝及髮型服務，影樓也備有簡單的髮飾（圖5）以供配襯。（黃志東攝）

下層面積約800呎，以傳統日本民宿作參考設計，除了充滿日本色彩的佈置，也有不少懷舊家具。（黃志東攝）

【明報專訊】早前大家在Instagram都看到不少以「Show me your Japan」為題的日本旅行舊照分享，可見大家多渴望再穿起和服遊日本！今次我們一於直闖日式民宿，拍攝一輯全新家庭照，不用再望梅止渴了！

「日和晨曦」攝影工作室在今年2月開業，主要提供日式場景讓客人自助拍攝。若不諳攝影或想有人為自己和親友代勞，也可預約專業攝影套餐，因為其中兩名創辦人Raymond和KN均是業餘攝影師，有豐富的人像拍攝經驗，所以最清楚影相需要什麼道具、器材，並會提供一站式化妝髮型、和服租賃等服務。

「日和晨曦」有2層，上層是日系現代家居佈置，以白色為主，擺放了一般小家庭的日用品，如牀鋪、小茶几、洗衣機等；下層則是傳統和式裝潢，榻榻米上配有不少木製、藤製小家具，以及1980年代電視機、撥輪電話、日本酒等。場內設有專業攝影器材如閃光燈及背景紙予客人自用，對攝影愛好者來說，每一個角度都可拍出充滿和式風格照片。Raymond說，不少道具都是他們從二手市場和網上逐一蒐集回來，其中一部錄影機更可播放黑白畫面的舊動畫電影，非常懷舊。

單純影相可能有點悶，最近影樓與幾間café合作，於周六日推出限定版咖啡店，影樓變身成為café，客人在訂位時預先點餐，café便會準備好食物送到影樓現場。現時主要提供輕食如Tiramisu、布丁，飲品則有冷萃咖啡及花茶，大家可以一邊吃小食一邊打卡，感受日本風情。

■INFO

日和晨曦

場地租用：

周一至五 $350/每小時；周六日及公眾假期 $400/每小時，最低消費2小時，6人或6寵物以下劃一收費，6人以上額外添加1員$50/每小時。和服租用費每套每小時$100

攝影套餐：$980起

café消費：每人最低消費1飲料及1甜點（約$100）

地址：葵興葵昌路78號富都工業大廈5樓508室

預約及查詢：9527 3397

網址：www.facebook.com/hiyoriyoake

[Happy PaMa 教得樂 第373期]