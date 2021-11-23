本周FOCUS03．採訪手記：LBD 為孩子開拓另一片天

【明報專訊】上期封面故事，介紹「教育大同」的「Learning by Doing」（LBD）課程。5年前記者首次接觸LBD這個概念，當時教育大同把「動手學」的元素，融入基督教聖約教會堅樂第二小學的下午課節，學生在「開心時段」捲起衣袖剪裁皮革、做木工的場面，仍歷歷在目。近年，教育大同進一步把LBD精神結合初小（小一至小三）的常識科，在教育局的課程框架下，為學校重新編寫教材，並拋開教科書、測考評估的枷鎖，讓學習真正回歸孩子的需要和興趣。

備課時間長 學生投入教師滿足

記者固然欣賞教育大同這個推動革新學習的慈善團體，但亦要讚揚願意「落水」的14間主流官津小學，因為就算推手的想法有多美好，假如沒有學校敢於實踐，一切都是流於空談，無法落地。記者沒有教學經驗，但憑空猜想亦猜得到，於教師而言，「依書直說」肯定比「無字天書」更易搞，正如其中一間參與LBD課程的祖堯天主教小學常識科科主席譚清儀便不諱言，這個課程「比以前辛苦」，因為需要共同備課的時間更長。惟每當她見到學生學得投入、有進步，又會有很大的滿足感，「雖然每次開會最少也2小時，但會議是充滿歡笑聲的，可想而知，我和同事們有多投入」。教師是否有熱誠，絕對是教育革新成與敗的關鍵。

想起上期讀到專欄作家葉杏麗〈但求體育只係考運動〉一文，記者感同身受，當愈來愈多學校連體育科、視覺藝術科、音樂科都要學生熟讀「溫習紙」時，我們實在需要有更多敢於抗衡這種填鴨式教育的校長和教師，為孩子開拓另一片天空。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第373期]