教學有辦法：「校長爸爸」建關愛校園 正向教學灌溉幼苗 抗逆力Up

學校是孩子的第二個家，透過課室佈置，不單營造正向班風，也想讓小朋友知道，即使遇上困難都不用孤軍作戰，有很多「家人」同行。（蘇智鑫攝）

在校園新開闢的「生命教育徑」上，同學可利用平板電腦掃描QR Code觀看影片，了解世界各地生命勇士的奮鬥故事。（受訪者提供）

聖公會奉基千禧小學校長莫培超（後排左一）在今個學年，特別把生命教育訂為該校3年發展計劃中的關注事項，致力建立一個關愛及正向的校園，用心守護學生，讓他們健康快樂地成長。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】童年該是無憂無慮的，但這年頭的孩子，因為學業、家庭關係，甚或社會氣氛，免不了承受壓力，長遠下去會影響他們的精神健康。學校是小朋友的第二個家，有「校長爸爸」銳意在校園營造關愛氣氛，幫助學生建立正向思維，盼護蔭幼苗，讓他們茁壯成長。

文︰沈雅詩

從事教育工作廿多年的聖公會奉基千禧小學（下稱奉基千禧）校長莫培超，深深感受到這一代的小朋友，既承受「內憂」，亦面對「外患」，遭遇很多不同挑戰，「新一代的家庭，大多只得一兩個孩子，父母的焦點、期望全投放在他們身上，壓力可不少」。家庭結構改變，包括父母離異、中港婚姻等，亦對下一代帶來或多或少的衝擊。

另外，這兩年新冠病毒疫情反覆、社會氣氛不和諧，都容易為小朋友帶來不安和躁動的情緒。莫培超更指，互聯網世界的影響力亦不可小覷，「網上充斥太多不良和負面資訊，孩子愈接觸得多，性格愈易走向負面和悲觀」。

為了守護孩子脆弱的心靈，奉基千禧今個學年推出校本正向生命教育課程，不單讓學生認識正向心理特質，還要學習在面對逆境時，如何以正向思維、樂觀情緒，並啟發內在動機去解決困難。「我們設計了3個校本主題的《學生品格成長日誌》，讓初小、中小及高小的同學，從中經歷不同的冒險旅程，孕育良好品格，並提升他們的抗逆能力。」

校園設祈禱牆 攝紙仔抒發心事

作為一間基督教學校，奉基千禧由上學年起，在宗教課引入校本祈禱課程，讓學生們學習如何祈禱和替別人代禱，同時在校園內增設祈禱牆，「意念來自以色列的哭牆，同學不單可以站着、跪下祈禱，亦可把想向上帝說的話，寫在小紙條上，然後攝入牆罅」。莫培超說，孩子有時內心埋藏着一些不想向父母、師長傾訴的心事，祈禱牆便可成為他們抒發的渠道。

在這間學校走一圈，不難發現每個樓層角落、每個課室，都張貼了很多鼓勵標語、中外名人的格言，校長說是刻意經營，希望起潛移默化的作用，幫助學生建立積極的人生觀。「孩子每天逗留在這個『家』的時間很長，大家很需要互相打氣、互相感染！」

[Happy PaMa 教得樂 第373期]