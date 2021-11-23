親子筆陣．蒲公英教室：鑑貌辨色 防範學童輕生

【明報專訊】開學只有兩個多月，接連發生懷疑學生輕生的事件，令人憂心。為人父母自然特別緊張，生怕子女一時想不開，成為悲劇主角。2016年，防止學生自殺委員會指出，學生的自殺行為由多項互相影響的因素造成，包括：精神健康、心理因素、家庭關係、朋輩關係、學校適應和學業壓力。

以為輕生學童大多因為成績欠佳，不堪學業壓力而走上絕路？其實就讀名校、成績優異的學生同樣高風險。在2016年底發布的《防止學生自殺委員會最終報告》，檢視了3個學年涉及中、小學生的38宗輕生個案，「9人稱擔心學業問題，但只有5人的學業成績未如理想，其餘各人的學業成績均達到一般或優良水平」。看到報告，我覺得很痛心。究竟是學童對自己要求過高，導致壓力爆煲？還是壓力來自家長不切實際的苛求，拿不到100分就會被怪責不夠努力？

去年疫情嚴峻，長時間停課影響了學生的社交生活，容易令他們感覺寂寞及產生疏離感。我也為此特別提醒教師及社工要提高警覺，注意學生的情緒起伏。當然，家長平日的觀察更為重要，及早發現異常，可及時處理問題。以下都值得家長留意：

1. 子女有沒有自殘行為，如𠝹手，拔頭髮等？

2. 子女有談論尋死的方法，或死後居住的地方、生活嗎？

3. 子女生活習慣有否改變，如沒精打采、寡言，對任何事情皆無興趣？

4. 子女曾談及身後事，並把最愛的東西送贈別人？

如果孩子出現以上其中一個狀况，家長切勿拖延，應馬上告知學校教師及社工，尋求專業人士的協助。

ABC法則：陪伴、肯定與關心

在防範學童輕生的問題上，家長提高警覺是治標，多關懷與鼓勵孩子才是治本良方。我鼓勵家長從A、B、C入手，讓孩子快樂地成長。

Aware & Accompany︰多注意小孩情况，尤其關心他們的情緒變化，也要當心自己的說話有否對子女構成壓力，或傷了他們的心靈。另外，多觀察子女的喜好，陪伴他們做喜歡的事，也幫助他們培養有益身心的嗜好。假如覺得小朋友只愛打機，那家長就要反思，假日有否主動帶小朋友到郊外走走呢？自己又是否常滑手機，忽略了親子溝通？

Build up︰多鼓勵、讚賞、肯定孩子的努力，增強他們的信心。家長不要只着眼於分數，而是要看他們在過程中有否投入、有否付出努力。也應教導孩子世界上沒有完美的人，要學懂欣賞自己，並接納自己的缺點。

Care︰除了口頭關心，也多擁抱表達愛意。建議家長每晚睡前抽15分鐘跟子女傾談，不要只關心學業，提醒自己細心聆聽，並代入孩子的處境，不要作負面的回應。

要小朋友愉快成長，父母的陪伴與同理心，都是不二法門。自殺個案一宗都嫌多，家長別待事情到了不能逆轉的地步才追悔！

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第373期]