6A爸媽：給父母的考試攻略

【明報專訊】入冬過後，又到考試季節。香港學生在新學期第一次考試，無論家長或小朋友也難免有一點緊張。接送上學時，在校門外總會聽到爸爸媽媽向孩子作最後的叮囑。換着是我，在這個時候，又應該跟孩子說些什麼好呢？

相信家長和小朋友在考試前都會費盡心機溫習，務求取得好成績。在這個以分數論成敗的教育制度下，大家也無奈地參與着相同的「遊戲」。不過，每個參與者的心態都可以不同。你的孩子又想父母以怎麼樣的心態，陪同他們一起面對這場「遊戲」呢？

欣賞孩子付出 體諒不在狀態

我們常說，父母要給孩子無條件的愛，包括包容與接納。在考試時，孩子溫習課本是當然的責任，但父母也勿忘肯定他們的付出。雖然孩子努力讀書，最終是為自己的前途，可是這小小年紀，又有多少個會想到這個原因呢？其實他們往往都是因為父母而努力溫書，因此父母的肯定，其實就是他們力量的來源。所以每當孩子感到徬徨無助時，父母要說的並不是「加油」，而是輕輕一句「盡力吧，無論如何我也愛你」。

我們當家長的，每天為工作或照顧孩子而忙過不休，也難以保證每天都有最佳狀態，更何况是孩子呢？在他們這個小小的年紀，便要參與壓力巨大的考試，每天考完一科又要馬上準備另一科，實在難以苛求孩子每天都保持最佳的狀態。所以在某些時候，當他們稍稍不在狀態，我們可否給予一點體諒呢？我們不妨在孩子狀態欠佳時，給他們一點休息時間，這可能比馬上要他們集中過來，更容易回復水平。父母要記住「以退為進」的策略，欲速則不達。另外，孩子的狀態如何，多少跟心情有關，我們不妨先照顧好他們的心理狀况，才開始溫習，效果一定更好。

派卷後的接納技巧

辛苦應試後，家長當然希望盡快知道結果如何，看看付出的努力有沒有白費。於是孩子放學後，父母通常便馬上追問，「派卷未，成績點啊」或「成績點啊，好唔好啊」，卻往往忽略了孩子們真實的感受。想一想，孩子聽到爸爸媽媽只追問成績，他們會覺得我們緊張成績還是着緊孩子本身呢？所以家長們就算很着急想知道成績如何，還是學習一下把說話吞在肚子裏，跟他們先閒話家常，問一下上學狀况，關心一下孩子，再慢慢詢問考試成績吧。這樣孩子就會比較放心，知道自己在父母心目中，比成績更重要。

接納孩子無分季節，當中的真諦是要讓孩子感受到，無論他怎樣，父母也十分愛他，不論成績好壞，也沒有影響他在父母心目中的地位。然而，若我們行為表達出來的卻是另一回事，孩子縱使最終取得亮麗的成績表，心中也未必好受。

此刻，當我們的孩子努力溫習課本時，我們也要讀好「父母」這一科。回應前文，我想到，把孩子送入試場前，我要給他們一個擁抱，給他們減減壓力。共勉之。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第373期]