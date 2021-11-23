半職爸爸：奇幻人間之零食與妖怪

【明報專訊】讀小四的兒子最近迷上了廣嶋玲子，就是《妖怪出租》（下稱《妖》）和《神奇柑仔店》（下稱《神》）的作者。她的作品以奇幻為題材，一冊書五六個故事，每個故事四五千字，附插圖，最適合幫助孩子從看漫畫或動畫過渡到閱讀文字小說。

《妖》講述一個神秘人專門出租不同妖怪給「有需要的人」，包括可以幫人跑得飛快的妖怪、幫人吃掉不想吃的食物的妖怪、幫人增強視力的妖怪……租了妖怪的人，不用付錢，但要遵守使用條款，如期歸還妖怪，否則會有不堪設想的後果。《神》講述一間神秘零食店專門售賣各種神奇零食，例如幫人學會游泳的糖果、幫人看見鬼魂以便「消暑」的冰淇淋，以及幫人對付壞人的戒指糖。

煩惱→法寶→教訓

雖然兒子最先接觸的是《妖》，但他認為《神》更好看，因為情節和設想比《妖》更豐富和富於變化。一般來說，這種故事出自以下一條公式：主角遇見煩惱，尋找法寶，在使用過程中因為誤用或違反承諾而遭到教訓。

廣嶋玲子高明的地方是，她樂於用更多筆墨描述兩個元素：一是孩子（或當事人）的煩惱，例如上游泳課時不懂游泳的害怕心情，又例如跑步第一的學生被插班生擊敗後的妒忌心理；一是奇幻事物的詳細描述，不管是妖怪的外貌特徵，還是神奇糖果的品種色彩和食用方法，都繪聲繪影，巨細無遺地呈現出來。前者來自學生的日常生活，容易引起小讀者的共鳴；後者完全脫離日常經驗，但很能啟發小朋友的想像力。

書和電影花費過百萬

作為家長，孩子喜歡看的書，我習慣掏錢不手軟。難得孩子有喜歡看的作者，家長有能力，應該多買，相對於補習班、鋼琴班、奧數班等，課外書籍的「課金」其實有限。一本書，可以引起孩子興趣，千中無一，孩子與某些書結緣，總算是千金難求的緣分。最近整理過去閱讀過的書籍和看過的電影，發現在這兩者的花費，從有能力花費的年齡至今，竟然是七位數字。最初是驚訝，很怕告訴別人，後來獨自想想，一生人其他娛樂不多，最大兩樁就是看書和看電影，想想其他跟我背景和興趣相若的人，他們的花費大約也是這個數目吧。有些人把這些錢用了去旅遊，有些人把這些錢用了買音響器材，有些人買了名牌衣物，各有所好。人生在世，在一個物質文明發展至今的社會，娛樂比吃飯的錢更多，並不是什麼怪事。

話說回來，我寧願孩子將來花更多的錢買書看電影去旅行，也不希望他放棄了所有娛樂，只求買一套房子。一間房子，並不值那麼多。人間，奇幻而不可思議的事，多不勝數，孩子多讀奇幻小說，不會讓他脫離現實，反而會讓他對現實諸種怪現狀，有更大的包容和適應。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第373期]