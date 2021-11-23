親子筆陣．英倫助鄰：參觀英國學校開放日

【明報專訊】雖然之前提及過英國學校數據齊全又公開透明，但單靠網上資料去替子女物色學校，難免有「隔山買牛」、「紙上談兵」之感。所以若家長已經到埗，很應該把握心儀學校開放日／夜（許多學校都會辦open evening，在黃昏舉行）的機會，參觀一下。

每年的9、10月都是各中學開放日的旺季。學校都趁在10月尾、學生遞交升中派位表格前，爭取家長的關注。而11月又是另一輪的開放日，那是Sixth Form open evening的旺季，有子女準備應考GCSE的家長就要留意了。若錯過了開放日，可查詢學校有無school tour的安排。School tour是在上學時段內，由學校教師，甚至是校長、副校長帶領家長參觀校園。由於是上學時段，大家可能會看到校園生活更真實的一面。

學生導賞員帶領 小組形式參觀英國校舍

相信很多香港家長在港都有參加開放日的經驗，其實英國學校的開放日，形式都跟香港大同小異。學校會安排學生導賞員以小組形式帶領家長一邊參觀校舍，一邊講解。校園內的各個班房會成為各個科目的show room，會有教師和學生駐場介紹，當然少不了展出學生的功課、作品。

英國學校的規模一般都比香港的大，大校可以有千幾二千名學生，所以校舍亦很大，大操場、大草地都常見，但又不要期望會有哈利波特的魔法學校那般大啊！另外，由於絕大多數學校都不在鬧市，英國街頭也不像香港有這樣密集的食店，因此英國學校都有飯堂，大家可以參觀留意。我就很喜歡看學校的球場、體育館，看看體育課程有什麼好玩運動、設施如何，每當見到校隊、學生們在運動，也被他們的青春熱血所感動。

不過，校舍設施、展品都是硬件，師生才是學校的靈魂。家長要把握機會跟教師和學生交談，嘗試從他們口中了解真實的校園生活。大家可預設一些標準問題，在不同學校、不同課室跟不同的教師、學生談一談，再比較一下，有否不一樣的感受。

不按成績收生 考驗管理層

在開放日中，通常都有演說環節，由head teacher（校長）親自介紹學校，大家也可藉此窺探一下這所學校的管理層風格。由於一般英國state schools都不以成績收生，所以學校不一定有機會教「好學生」，而是需要去「教好」學生。辦學團體、校長及管理層的功力十分重要，不是單靠傳統名牌就長年收到band 1生的。事實上，不少學校的Ofsted ratings升跌，都跟學校管理層的變動有莫大的關係。

英國的初中學生比較天真直率，家長跟他們傾談時，可多着眼於孩子的校園生活，相信會有助了解學校文化；和高中生交流時，我就更喜歡關心他們的理想，以及對未來的憧憬。記得有次跟一名Year 13就讀表演藝術及文學的年輕人交談，他的目標是考入大學、修讀戲劇。我以狹隘的香港人心態，問他是否畢業後想做演員？他很大體地解釋，除了演員，在戲劇界還有很多台前幕後、策劃及創作的工作崗位。另外，他也會副修心理學，結合文學根底，那麼在文字及創意創作方面便可以有不同的出路。我頓時領悟，擁有創造力的年輕人，比起我們這些只會跟隨前人腳步的人，有着更闊及更多可能的未來。

文：Eiffel

作者簡介﹕三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

[Happy PaMa 教得樂 第373期]