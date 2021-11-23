讀樂樂：「不關我的事」關孩子事

【明報專訊】亞當偷吃了伊甸園裏「知善惡樹」的果子，天主問他原因，他說是夏娃慫恿他吃的。當天主問夏娃為什麼不聽從告誡，夏娃又推搪說是蛇哄騙她吃的。天主給予亞當和夏娃自由的意志去選擇為善或作惡，但他們犯錯後卻用不同藉口諉過他人。這個《聖經》故事耳熟能詳，但一再細味，卻發人深省。

不難留意到，「是他教我/叫我做的」、「不關我的事」都是經常出自孩子，甚至是大人口中的話。當孩子自知理虧，如果第一時間是想盡藉口去推卸責任而不知自省，想把別人一起拉下水而企圖撇清自己的責任，總之認為一切都是別人的錯，這可是育兒的一大失敗。

兒童繪本《「不關我的事」的後果……》是對事事推卸己責的人，來一個當頭棒喝。主角志勳整天一副懶洋洋、愛理不理的模樣，當早上不願起牀，便說是被子抱着他不放；當媽媽着他梳洗，他便說牙刷、牙膏不想到他的嘴巴裏，所以逃走了；當他吃東西時掉得滿桌都是，便說是湯匙、筷子不想吃飯，自己弄掉的；不想背書包上學便說書包今天不想去幼稚園；用恐龍娃娃捉弄弟弟後，便說是玩具娃娃討厭弟弟；玩具散亂一地，不想整理便說是玩具待在箱子很悶……總之就是一籮籮千奇百怪的藉口。當讀到志勳與媽媽的對答時，有時會設身處地，想像假如志勳是自己的孩子，我定必會火冒三丈。

培養子女承擔責任的勇氣

有一天，夜幕低垂的時候，所有曾替志勳孭黑鍋和怪罪的用具和玩具，再也忍受不了志勳的無賴行為，全部都生氣地聚在一起，跑來找志勳算帳，說他總是推卸責任，他們再也不想理會他了，要離家出走。故事中，幸好志勳最後得到了教訓，遵守與玩具用品之間犯錯不抵賴的約定，改過遷善。

現實中，要承認錯誤，有時候的確需要極大的勇氣。但人總會犯錯，只要誠心認錯和道歉，勇於承擔責任，相信會比推卸責任，互相指摘，更容易獲得別人的原諒。

這繪本令我想起出自《論語•學而》的一名句：「吾日三省吾身︰為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」即每天都要再三反省自己：有否竭盡所能為他人做事？和朋友相處有沒有恪守承諾？有沒有認真實踐師長的教誨？假使從小就培養自我省察的能力，事事反求諸己，相信人與人之間的信任度會大大提升，世界想必會變得更加美好。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第373期]