兒童滑板：學習面對挫敗 跌倒再站起 「信自己做得到」 板仔踩出自信

在利園兒童學院Xplore有多種課程，其中在兒童滑板課程中，小朋友在場內利用簡單障礙物練習上落斜道和樓梯，家長也可在旁觀看。（蘇智鑫攝）

當了30多年「板仔」的Brian說，玩滑板的人並非大家想像中的「壞孩子」，「小時候到街場練習會遇到很多滑板愛好者，我們見到對方做到特別花式，都會表示敬佩，即使走過去請教別人，大家都樂意互相指點，全部人都很友善呢！」（蘇智鑫攝）

【明報專訊】早前東京奧運首次加入滑板項目，一眾未成年選手的出色表現令不少人歎為觀止，驚險場面也有很多，氣氛緊張，節奏緊湊。女子街式滑板金牌得主西矢椛更只有13歲，大大打破了家長們對「板仔」的固有負面印象。其實早年本地亦未有具規模的兒童滑板課程，全靠一班滑板愛好者落力推廣，才得以令幾歲的孩子也有機會一嘗踩板滋味。

文︰顏燕雯

今年9歲的Scott自6歲起開始學滑板，除了一般基本技巧，從2米高斜台滑下、帶板起跳（Ollie）、在碗池中快速滑行等簡單花式也難不到他。爸爸Rico說：「以前大家覺得板仔就等於壞孩子，他們只在晚上活動，感覺不太好。但你看，現在是早上11時，已有這麼多人來滑板場練習，（滑板）其實是一種很健康的運動。」

愈想不跌愈易跌

香港的滑板場大部分位處室外，夏天又曬又熱又多蚊，所以Rico多選擇在傍晚陪伴兒子練習。很多人認為家長讓小朋友學滑板，首先要「唔怕肉赤」，因為這種講求速度與花式技巧的運動，無論練習及比賽時均很容易受傷。跌瘀、擦傷等事情經常發生。這些年來，Scott每學一個新花式，都要重複練習很多次，會跌倒、受傷，但他領悟出學滑板的首要條件並非不怕跌，而是要從正面地去想。「你不要老是想着不要跌倒，你愈去想就愈易跌。你要想的，就是相信自己做得到。」Rico說，一般碰撞都只是小意外，最常見和棘手的反而是拉傷肌肉。「他練習難度高的動作時，最易拉傷腳，那種傷不是睡一覺明天便會好起來，而是需要做物理治療根治。」Scott曾因拉傷腳而被「罰停賽」2星期，對他來說，不能練習是一件很痛苦的事，但為了保養好身體繼續踩下去，也只能聽從物理治療師的建議好好休養。

由於滑板課程在近年才較普及，Scott初學踩板時，父母都是找導師單對單私人教授，就連本地有沒有滑板場地也不清楚，他記得那時在平地學上板、推進等基本動作，偶爾在滾軸溜冰場上課。不過近年本地已出現不少合乎國際標準的專業場地，如2019年啟用的荔枝角公園極限運動場，便是一個符合國際標準的「街式」滑板場，其他如蒲崗村道公園、柴灣池畔花園滑板場及香港單車館公園的室外滑板場也是板仔們常出沒練習的地方。

滑板運動經過多年發展，近年亦有不少專為小朋友而設的滑板課程。利園兒童學院Xplore每季與不同機構合作舉辦各項兒童課程，當中利園三期更有一個偌大空間可作滑板、滾軸溜冰等活動，過去便曾與「全香港滑板協會」合作，推出「迷你滑板」課程，以不同障礙物打造具挑戰的滑板場地，教授6歲以上小朋友基礎滑板技巧及簡單花式動作。記者這天看到孩子們佩戴好頭盔、護膝和護腕等防護措施，一個跟一個在小斜台踩上又踩落，動作雖重複，但個個精神奕奕，即使偶爾跌倒了，又拍拍褲子起身再來一次。

80年代學滑板 靠看錄影帶

負責課程的全香港滑板協會主席李凱賢（Brian），在行內無人不知，他既是樂隊「廿四味」的成員，也是滑板店「8FIVE2」老闆，多年來致力推廣滑板運動。現時協會經常舉辦比賽、表演活動及開設課程，有約10名導師在協會的觀塘室內滑板場，以及在其他場地教授不同年齡人士學踩滑板。Brian說現在的孩子很幸福，不像他小時候「盲摸摸」，走了不少冤枉路。1980年代，只有14歲的他愛上滑板，「當時學滑板只能看錄影帶，研究別人雙腳的位置、膊頭動作等，再在街上試。這個過程很漫長，不像現在小朋友可以有導師指點，見到有錯可即時糾正，讓他們能夠快一點開竅」。

建議6、7歲開始學

Brian建議學滑板最好由6、7歲開始，因為孩子太小，只會自顧自玩，加上肌肉和骨骼未發展得好，會較吃力。「不過也要看小朋友天分，有些人3、4歲也可開始。上板、推前、落壆，小朋友一般在幾堂內便學會，但滑板好玩在花式千變萬化，全世界都沒有人能做到所有花式，而且即使是同一動作，每個人做出來的風格也不同，所以大家才會不斷鍛煉、鑽研。」

Brian說，滑板可鍛煉膽識及不放棄的心態，如果學員夠膽識，學2、3年便可控制得很好，有5、6年經驗已可做到頂尖級的花式。他除了希望透過課程讓年輕一代愛上滑板，更希望下屆奧運有機會帶着出色的選手到法國觀摩，與不同國家的板仔交流，讓香港運動員可以踏上這種新興運動的國際舞台。

◆知多啲

便宜滑板約400多元

不少提供滑板課程的機構都會提供滑板予初學者使用，當然小朋友亦可自攜私家板。現成的滑板價錢最便宜約400多元有交易，但由於每個人踩板習慣不同，所以當有一定技巧後，很多「板仔」都會自組零件，為自己組合一塊最合適的滑板。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]