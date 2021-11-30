藝人心聲：兒子愈踩愈大膽 車婉婉欣賞孩子勇氣

【明報專訊】車婉婉兒子「BBQ」（圖）現時4歲多，剛開始接觸滑板，媽媽說：「最初是他的表哥先學，而我也覺得這種運動不但可練習體能和平衡力，也可讓他學習面對失敗後如何站起來，所以想趁他年幼時，雙腳還短短的便去學，較容易取得平衡。」她說BBQ比較「論盡」，如快點掌握到平衡和反應力，將來學習其他運動也會較輕鬆。

跌倒後邊哭邊嘗試

在剛過去的暑假，婉婉替BBQ找到一連三天的兒童滑板暑期課程，可以讓他體驗一下。「最初看到他有點怕，因為不懂平衡，幸好他膽子大，夠膽嘗試。其他家長推介我找一些專為踩滑板而設計的褲子給他，那是有一些保護墊在裏面的，讓他們跌倒時不會太痛。」

婉婉說，兒子尚算堅強，一般跌倒也不會大哭，唯有一次跌得很重，那次便哭得很厲害。作為媽媽雖然心痛，但她深信這個過程由導師指引會更好。「導師說：『無事嘅！拾起板，排隊再來一次！』我很贊成小朋友要學習面對困難和挫敗，再勇敢嘗試。很多小朋友跌倒，都會想走、想放棄，當時他也用一個求救眼神看着我，但我卻想他完成，讓他明白不能走。哭了一場後，他邊哭邊跟導師說想試一次，當時我很欣賞他這勇氣，有了這種精神，將來做人處事也可作為借鏡。」那次之後，她安排BBQ繼練上滑板課，兒子有時到公園，也要求帶同滑板練習，令她感到很開心。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]