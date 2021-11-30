教學有辦法：訓練工作記憶、反應抑制、變通能力 簡易遊戲 玩出執行功能

香港小童群益會「陽光校園」幼稚園駐校社工服務計劃總監鄭惠君（左）及隊長侯凱齡（右）均認為，遊戲是幼兒最佳的學習方式，家長只要掌握到策略，不單可提升子女的執行功能，更可促進親子關係。（賴俊傑攝）

【明報專訊】不少家長經常為子女「叫唔郁」、「唔專心」、「無耐性」而大動肝火，但其實小朋友未必是存心跟大人「作對」，很可能是因為他們的「執行功能」（Executive Function）未發展成熟而已。執行功能可通過訓練改善，專家教路，甚至藉着簡單的家居遊戲，讓孩子「玩」出執行功能，同時改善親子關係，一舉兩得。

文︰沈雅詩

什麼是執行功能呢？香港小童群益會「陽光校園」幼稚園駐校社工服務計劃隊長侯凱齡（Ivy）解釋，執行功能是指大腦在處理日常工作時需要用到的高層次認知技巧，「哈佛大學把它比喻為機場的空中交通管制系統，唯有具備良好的系統，不同的航機才可井然有序地升降，否則會釀成大混亂」。在日常生活中，孩子經常需要運用執行功能，Ivy舉例，簡單如媽媽一句吩咐：「回家後，你要把書包放好，除下口罩，去洗手間洗手，再出來客廳。」當中已牽涉執行功能中的工作記憶（記着指令），甚至是反應抑制，「假如當時客廳是開着電視，孩子又很想看，那他就要抑制自己想看電視的欲望，繼續執行媽媽的指令」。

3至5歲發展黃金期

3至5歲學前階段，是發展執行功能的黃金期，Ivy指出，不少研究均發現，執行功能良好的幼兒，往後不論學業、語言發展、交社人際等，都有較出色的表現。「但這種能力不是與生俱來的，需要通過後天培養」。此計劃服務總監鄭惠君（Joel）補充，幼兒執行功能高低，除受先天條件影響，例如一些有專注力不足或過度活躍症（ADHD）徵狀、有自閉症譜系障礙（ASD）徵狀的小朋友，執行功能會相對較低，也同時受後天環境因素影響，包括家長能否以身作則、提供足夠的指導和協助等。「我們常聽到家長叫小朋友『專心些』、『做好些』，但究竟如何才是『專心』，怎樣才叫『做好』，卻沒有具體闡釋。」

為支援有需要的幼兒，該計劃在今年3至7月，於機構提供服務的13間幼稚園內開展執行功能小組，透過遊戲和提示策略，訓練孩子3項核心技巧，包括工作記憶、反應抑制和變通能力，共有99名幼兒參加。而這個小組，同樣惠及家長，「除了幼兒有8節小組訓練，我們亦提供2節家長課程及1次家長諮詢服務，目的是鼓勵家長與小朋友一起在家『玩』出執行功能」，Joel說。

打鬧減少 親子關係改善

她又稱，這個同是一項研究計劃，除上述13個實驗組，還有9個對照組，透過共變數分析（ANCOVA），比較實驗組及對照組的家長，在前測及後測的數據，「結果顯示，實驗組家長在行為量表中給予子女4項執行功能（工作記憶、反應抑制、靈活變通及情緒控）的評分，都較對照組的得分有明顯改善」。更令Joel欣慰的，是活動促進了不少家庭的親子關係，「從家長的回饋，當小朋友的執行功能提升，能夠配合指令，打鬧的情况減少了，大家相處得比以前融洽」。

●玩出執行功能

◆活動1：水果密令（圖）

目標：提升幼兒工作記憶能力

道具：家長預先準備水果圖卡，以及與那些水果相應顏色的積木。例如紅色積木代表蘋果，綠色積木代表啤梨等

玩法：當家長發出指令，例如︰蘋果、蘋果、啤梨，小朋友便需要取出紅色積木2個，綠色積木1個

◆活動2：紅綠燈（圖）

目標：鍛煉孩子反應抑制

道具：「紅色路牌」、「綠色路牌」各一，一頂帽子

玩法：以正常版作熱身，當家長舉起「綠色路牌」，表示孩子可前行，相反，舉起「紅色路牌」，便要停止所有動作。之後家長戴起帽子，示意轉玩變奏版，若舉起「綠色路牌」，孩子要停止所有動作，直至舉起「紅色路牌」，才可前行

◆活動3：快樂火車（圖）

目標：提升學童靈活變通能力

道具：伸縮間尺、廁紙筒、原子筆、紙、繩子、顏色線等

玩法：家長先在地上貼上顏色線，然後請小朋友利用有限的物資，看看能否砌出長度可超越顏色線的「火車」

[Happy PaMa 教得樂 第374期]