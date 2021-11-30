荒失失在加家：令人頭痛的校車安排

【明報專訊】不經不覺，已經在加拿大度過第二個冬天了，在嚴寒之下，每天與小朋友乘坐校車，可說是最大的考驗。上月底迎來第一場初雪，戶外氣溫在0℃之間徘徊，每次出門面對陣陣寒風撲面而來，體感溫度比0℃更低，無論成年人或是小朋友，都是很大的挑戰。提到校車，還記得兩個多月前的經歷，值得與讀者們分享。

開學後仍未獲安排校車

加拿大的校車與香港校車最大的分別，在於公營與私營。在加拿大要坐校車，一般都是先向學校或政府相關部門申請，他們會先規劃好路線及安排車輛和司機，然後通知家長上車位置及車號，再將乘坐校車的學童名單交給學校及司機，而學童只需要站在指定位置等待校車到來便可接送。和香港一樣，加拿大都是以住所地區來派校，所以一般住所與學校的距離不會太遠，最長可能15分鐘車程便已回到學校，如果離校太近，更不會提供校車接送。我其中一個朋友由於距離學校只有大約10多分鐘步程，便不能申請校車，當然這個路程並不遙遠，但如果在攝氏零下20、30度的低溫步行，這10多分鐘無論是小朋友或成年人，相信都要一段時間才能適應。

在校車的機制上，加拿大的確較香港好，除了不用支付「海鮮價」的校車費用之外，也能更集中處理大量學童往返學校的問題。不過，相信大家都見識過政府部門的工作效率及辦事方式，加拿大與香港不相伯仲，甚至更加慢。就以今年申請校車為例，由於今年我搬到一個較多香港人聚居的新區，而新區的學校並未建好，所以必須跨區上學，因而出現3、4個新區上同一舊區學校的情况，由於新區與舊區都有一段長距離，對校車的需求更大。更重要的是，這邊的學校在暑假期間是完全休假，由7月尾開始申請，但等到8月最後一個星期才收到通知：「暫時未安排到校車。」

移加港人「私家」校車接送

其實出現這個情况的不單是我，大部分搬到這個新區的香港人，也出現同樣的情况，理由層出不窮︰校車不足、司機不足、顯示地址仍是舊地址等，想得出或想不出的都有，而在一些小區自組的facebook群組內，亦有不少當地人抱怨校車安排一年比一年遲，由3、4年前在開學前便已安排好，直至近年要等到開學大約1個月後才能提供校車等，這表明問題變得愈來愈嚴重。而為了解決每天上學的問題，家長唯有自發把私家車變成暫時的校車，一次過接送區內港人的子女回校，以減少出車的數目，同時也發揮香港人在外團結的精神。

直至9月底，區內的香港人家長終於陸續收到校車的通知，而「私家校車」亦可慢慢「退役」。但最近家長們又收到學校另一個通知，部分號碼的校車將於每星期指定日數無法提供服務，原因是部分司機未打齊針，因此人手不足，雖然今次我並沒有「中獎」，但也希望今年的校車服務能盡快回復正常。

文：吳一鳴

作者簡介﹕人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

[Happy PaMa 教得樂 第374期]