家庭有教：主動傾聽 應對壞消息

【明報專訊】上回提到，當配偶與自己分享「好消息」時，可以運用「主動建設」，一邊問很多跟進問題，一邊讚美配偶的優點，幫助配偶重新體驗「好消息」帶來的正面情緒。但配偶分享「壞消息」時，我們又可以做什麼呢？例如，丈夫對妻子說：「今天老闆在午飯時間突然給我安排工作，還要求我立即回應！我到3點半才有機會吃飯啊！」

這個時候，妻子可能會有以下3種反應：

1.「3點半有機會吃飯也算好了！有一次我在公司開大會，到5點也有沒有機會吃東西呢！」

輕視丈夫的經驗，令丈夫自覺「小題大做」。丈夫或覺得妻子完全不體諒自己的苦况，於是不想再與妻子分享自己的感受。

2.「我之前買了一些餅乾讓你放在公司，就是幫助你應付這類情况！你為什麼不先吃些餅乾呢？」

着重幫助丈夫解決問題。妻子的說法雖不是沒有道理，但丈夫還沒有完全表達自己的負面情緒，妻子就要求丈夫理智地處理事情，甚至有點怪責丈夫「自討苦吃」的意味，丈夫心裏可能會覺得有點不是味兒。

3.「你突然要處理老闆安排的工作，連吃飯的時間都沒有，一定覺得又急又餓又𤷪𤺧了！」

這反應叫主動傾聽，特別着重運用「情緒反映」和「意思反映」去表達同理心。前者指妻子準確地描述丈夫的感受，後者指妻子扼要地描述發生了什麼事。妻子的主動傾聽令丈夫更願意分享自己的想法和感受：

丈夫：「對啊！你知道我這個人最怕捱餓了，那時候真是一邊餓着肚子一邊覺得生氣。」

妻子：「你一定進入hangry模式了！還要應付老闆的特急要求，同時要處理這麼多東西，聽起來真的很辛苦。」（妻子繼續運用主動傾聽）

丈夫：「對啊！不過老闆那件事真是急的。之後他請了大家吃下午茶。你看，他放工後還給我發了一個電郵，說我懂得risk management呢！」（丈夫自己在壞消息中找到正面的地方）

妻子：「嘩！老公你真的很厲害，讓我看看他的電郵。他還說你懂得調動人手，你帶領大家做了什麼？」（妻子見到丈夫變得正面，立即運用主動建設）

想更生動地了解「主動傾聽」的運作方法，可以收看婚姻關係動畫系列《草田夫婦與樓上兩公婆的日常》之《主動傾聽》：https://youtu.be/ClfNtFTcPOA

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第374期]