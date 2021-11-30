論盡教育：救得一時 唔救得一世

【明報專訊】今時今日本港教育局面亂過《亂世佳人》，寺多和尚少，有書無人讀，教育局話有兩間公營中學只開得1班中一，並預計學齡人口將持續下跌，因2020年生育數字創20年新低。小學方面情况更慘，《小學概覽2021》中有21間小學小一只開1班，本年慘上加慘，累計減少超過55班。一方面學齡兒童愈來愈少，另一方面移民愈來愈多，滾水淥豬腸，兩頭縮。此情此景，愛香港、愛教育者如王師奶，真是心如刀割。

合併學校 成效小難度大

面對如此局面，教育當局、學校本身、辦學團體都要諗計，但計將安出？據知教育局已和辦學團體商議，將收生不足的學校合併。有合併本錢的只是大辦學團體，如果是單頭或一兩間學校的，根本併無可併。即使規模最大的天主教會或聖公會，成效亦不會大，因為受地區限制：例如收生不足的學校一在柴灣，一在香港仔，班級的數目好配合，二合一可說無縫合併，但如何能說服柴灣的家長將兒女送去香港仔上課？反之亦然。除非兩間收生不足的學校都在同一區及隸屬同一辦學團體則或有可能。學校本身又可以做啲乜？生源少真係神仙難救，校長們要求乘勢推行小班教學，務求不縮班、不殺校。這是順理成章的事，也是唯一可做的事。

教師到鄰區弱校搶學生

為了生存，教育界也曾做過一些有辱斯文的事，例如同區學校搶收學生，一些聲譽較佳的學校超額收生做後備資源，以備不時之需，累得弱勢的學校潰不成軍；有些學校以送書簿、送校服、送補習，送免費校車吸引學生入讀；至於教師在商場、車站、街市派招生廣告是司空見慣的事。最令王師奶歎為觀止的是在中學派位辦事處門外攔途招生，情况略似新樓盤開賣搶客，辦學辦到咁，夫復何言！

還有更離譜的是：有學校到鄰區比自己更弱勢的學校搶學生，趁該弱勢學校新生報到日，配備校巴，老師們分乘私家車，由副校長指揮。有新生準備入校之際，教師們在校門外分組重重包圍，向新生家長大彈該校千般不是，入讀等於入黑店，然後將該生和家長推上自己的校巴，直駛回旺角校舍。唉！這樣的求存，這樣的行徑，算是哪一門教育，尊嚴何在？不要以為小婦人在作故事，敢以人頭擔保，這是千真萬確的事。教育界中人知，好多教師知，甚至有好多教師被迫落水參與其事。

面對今日粥多僧少的局面，教育界是否要在鬥獸場內你一刀我一劍，不擇手段的置對方於死地？王師奶雖是婦道人家，但認為生存得要有尊嚴。校長們，也許你用心良苦，想為教師們保留飯碗，請不要使用斯文掃地的手段，為你自己的教育生涯留下污點；教師們，生活當然重要，難道你不珍惜自己從事教育初心的純潔？人生道路可選擇不少，不要跑進骯髒的泥濘；辦學團體，請堅持辦學的理想和宗旨，不要讓屬下的學校為生存而無底線地拋棄原則，何必呢！

救得一時，唔救得一世，該停止就停止，該捨棄的就捨棄。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第374期]