本周FOCUS．採訪手記：獎盃再多也不及孩子笑臉

【明報專訊】今期採訪了兩間學校，分別是亞斯理衛理小學（亞小）和真理浸信會富泰幼稚園（真理富泰），雖然一間是小學，一間是幼稚園，但兩間學校教育理念都很相近，都推崇愉快學習。

與校長閒聊 探知學校風格

因工作關係，經常有機會接觸不同學校，有時跟校長閒聊幾句，便已經知道，這是一間怎麼類型的學校。有些校長會特別喜歡講學校有多少NET teacher，有些則熱中分享STEM的發展，亦有些愛展示各項校際比賽的獎盃、獎牌。不過，最近我在亞小逗留了一個早上，又拜訪真理富泰接近2小時，但上述的對話都沒有出現過。

亞小校長鄭家明跟我談得最多的，是他有什麼「好橋」讓教師教得開心、學生學得愉快；真理富泰校長葉美玲則滔滔不絕講情緒發展、感覺統合訓練對幼兒有多重要。無獨有偶，兩間學校花得最多空間展示的，都並非金碧輝煌的獎盃，而是孩子攝於課堂上一張張笑臉。其中真理富泰更把全校學生的生活照片逐一剪裁出來，張貼在校園走廊上，「因為他們每個都是獨特的，每個都是閃爍的小星星」。葉美玲說。如果把我這些經驗套用在家長選校上，參加學校開放日是非常重要的，校園佈置，或許也反映到學校風格；要不然，趁每早校長在校門巡視時，不妨主動上前跟他閒談幾句，這間學校是否你杯茶，答案可能已有分曉。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第375期]