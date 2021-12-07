家家有禮：坐公主水晶車參加派對

【明報專訊】玩具車，不一定是男生專利，而是可以像南瓜車一樣，載滿華麗的公主夢！今個聖誕，將軍澳東港城的「TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園」內，便有Disney Motors Jewelry Way系列中的迪士尼公主主題水晶車首度登場，商場中庭更搖身一變成為夢幻公主堡壘，8大打卡位均可令大家成為童話故事中的主角，一起乘坐公主必坐的水晶馬車參加派對！

此外，同場的期間限定店中，大家可購得全新TOMICA會場限定車款及其他新款卡通車，包括注入迪士尼公主元素、充滿少女心的夢幻粉色系等，其車蓋可以放置小首飾，玩具車同時是精美的首飾盒，一物二用！。

■ 東港城•TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園

日期︰即日至2022年1月2日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰東港城1樓中庭

查詢︰2628 7399

●送TOMICA兒童餐具套裝

東港城送出TOMICA兒童餐具套裝予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月14日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]