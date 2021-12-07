家家有禮：壽司配派對 聖誕美味之選

【明報專訊】今個聖誕，有無計劃籌備一場愉快的節日派對？外賣美食是派對的方便之選，除了傳統西式美食，日本壽司也是大受歡迎的選擇。日式料理店千両在今年推出兩款「聖誕派對盛」，分別「3至4位享用」（$1331）及「6至8位享用」（$2628）。前者包括多款壽司刺身、黑松露海鮮沙律前菜及Mireica巴斯克芝士蛋糕；後者除有多款刺身、壽司、卷物、黑松露海鮮沙律及北海道布蕾芝士蛋糕，還有特選七賢山之霞有氣濁酒，非常豐富。

除豪華派對盛以外，千両亦有多款刺身及壽司盛可供選擇。即日起至12月19日期間預訂任何外賣自取聖誕盛並繳付全費，均可享有9折優惠；千両會員或Mastercard持卡人更可享有85折優惠；而於12月20日至明年1月2日期間預訂並繳付全費，千両會員或Mastercard持卡人則享9折優惠。

■ 千両外賣自取聖誕盛

訂購日期︰即日至2022年1月2日（最少24小時預訂）

取餐日期︰2021年12月20日至2022年1月2日，自行到13間分店取餐

網址︰order.sen-ryo.com.hk

● 送特上壽司聖誕盛

千両送出特上壽司聖誕盛（共42件）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品1份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月10日（本周五）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者收到專函通知。

問：兩款「千両聖誕派對盛」，分別提供「6至8位享用」及多少位享用的選擇？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第375期]