家家有禮：45歲Jelly Belly玩轉海陸空

【明報專訊】七彩糖果永遠最得小朋友歡心，其中七彩繽紛、千奇百趣的糖豆——美國經典糖果品牌Jelly Belly已誕生45周年！今個聖誕Mr. Jelly Belly首度進駐信德集團旗下3大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場，帶來Jelly Belly聖誕海陸空之旅。

當中西寶城有「經典冬日冰川湖泊」、昇悅商場則是「繽紛糖果車巡遊現場」，還有昇御商場的「禮物雪車空降派對」，送上各種甜蜜氣氛。除了打卡場景，西寶城亦設有多個派對遊戲，如「反『豆』拼拼樂遊戲」、「尋找糖豆 『印』記」、「聖誕樂『紋』遊」等，讓大小朋友贏取雜錦糖豆，甜蜜過聖誕！

■ 信德集團旗下3大商場Jelly Belly聖誕海陸空之旅

日期︰即日至2022年1月9日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰西寶城、昇悅商場及昇御商場

查詢︰2542 7626（西寶城）

● 送限量糖豆暖手攬枕

信德集團旗下3大商場送出限量糖豆暖手攬枕予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額12個，每人可獲禮品1份，款式隨機送出。（圖2）

截止日期：12月14日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]