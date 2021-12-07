優質教育：幼園玻璃天花建構大自然 玩沙玩水紓緩情緒

校舍重新裝修後，增設大自然探索區，由於用上玻璃天花，小朋友可隨時觀察大自然的變化，加上人造水聲、鳥聲及樹林的佈置，置身其中，有助師生建構正面的情緒。（黃志東攝）

這個沙池是最受學生歡迎的玩意之一，藉着堆沙，可刺激他們的手腳觸感，並鍛煉手眼協調、發展創造力。（黃志東攝）

【明報專訊】什麼是優質幼稚園教育呢？不同家長或有不同答案。或許有爸媽會取決於學校的英語語境，亦有人會視乎學校的升小配套。但其實在幼兒成長階段，小朋友的情緒管理和體格發展同樣重要，當一間幼稚園願意投放心思和資源在這方面，肯定是優質教育的指標。

文︰沈雅詩

走進位於屯門，剛於本學年重新裝修的真理浸信會富泰幼稚園，不禁令人眼前一亮。雖然這只是一間屋邨幼稚園，但裝潢絕對可媲美國際幼稚園，而最吸引記者眼球的，必定是那個由大量落地玻璃加上玻璃天花建構成的大自然探索區，採光度兼空間感十足，置身其中，細聽着「鳥鳴」聲、「流水」聲，煩惱也一掃而空。「我們想營造大自然的感覺，所以選用的，都是溫暖自然的色系和木材料為主。小朋友可以在這個空間玩沙、玩水、做美藝創作等，甚至什麼都不做，只是靜靜地坐着，紓緩情緒。」校長葉美玲說。

管理情緒 學習疏導方法

從事幼兒教育工作20多年的葉美玲指出，幼稚園是小朋友語文學習的啟蒙地，因此該校很重視兩文三語的教學，但與此同時，也着重培育幼兒正面的價值觀和社交技巧，「尤其情緒管理、群性發展，對小朋友是一生受用的」。學校不單有校本心理健康課程，讓學生認識情緒，學習正確疏導方法，亦在環境設計上出發，作出適切的配合。

除上述的大自然探索區，校方還巧妙地利用校舍迴環走廊的特色，在牆身加建大型黑板、積木牆、積木廊等，「在課堂的主題下，或自由遊戲時間，讓小朋友有機會走出課室，和其他同學合作建構，又或者獨個兒發揮創意、表達情感」。裝修後，走廊亦刻意規劃多個閱讀區，讓學生可以悠閒地坐下來看書，洗滌心靈。

設體能室作感統訓練

校舍的另一個特色，是有一個偌大的體能室，專門用來做感覺統合訓練。「我們很重視幼兒的感統訓練，幾年前，教師團隊更特意到台灣拜訪專家、參加培訓課程。因為我們相信，透過體能遊戲，有意識、有系統地給予孩子多樣化的感覺刺激，可以促進他們的大腦發展，對提升專注力、平靜情緒、改善人際關係都有很大的幫助。」葉美玲補充，這些軟技能，不單對孩子升小有幫助，甚至將來長大成人，都是不可或缺的。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]