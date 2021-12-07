【明報專訊】她是一名太太，也是一位媽媽。她比喻自己是一台手動調頻收音機。她有三條主要頻道可以調校。由於是手動的，在一些地方或當某些時刻，接收效果總是不太理想，「滋滋沙沙」雜音少不了。

頻道節目精彩 地球媽媽與火星兒

第一條頻道最早啟用，30多年以來，音訊節目內容發展多元化：由青春荳芽幼嫩無疾而終的愛情小品，到開花結果生子為人父母生活片段；從事業浮沉到重新找尋生命意義的情節，再到教養兒子失措乏力、夫妻關係繃緊的內心戲……單是內容製作已很不簡單，更何况頻道主角是她那個很有主見又有個性的另一半呢？

頻道二，啟用超過12年，節目內容是穿梭於地球和火星的故事。大部分情節是地球媽媽希望教育大兒子火星兒有敢於面對困難的正面思維，有整潔習性兼做事有條理按先後。她也渴想建立火星兒的同理心，助他學會更懂得照顧別人的感受；而兄弟間相親相愛，同儕間相互扶持，都成為她的終極目標。可是，以地球和火星的直線距離來計算，最長需要4.01億千米，最短也需5460萬千米，是何其的遠？言下之意，媽媽要跟孩子頻道好好連繫上，可先要經歷航天員的特訓。

第三條頻道播放9年半，節目內容是有關一盞失效的黃燈。每盞交通燈都有紅、黃、綠燈，但這一盞的黃燈卻偏偏壞了！媽媽很想把黃燈修好，不想看見孩子情緒輕易十級跳，就有如途人過馬路時遇上綠燈直轉紅燈狀况般驚惶失措。黃燈所提供的緩衝時間，是必須的。主角是媽媽的小兒子，在與第一及第二頻道主角互動中，無間斷的，潛移默化地受着他倆個性和習慣影響……黃燈修好的日子，看似遙遙無期。

這台手動調頻收音機，或因着功能未合時宜，又或因為機身折舊而逐漸退化，接收效果總是不太理想，雜音來來去去就是少不了。她最害怕的一個局面，便是三條頻道「Jam線」時：大兒子愛嘴巴挑釁或多手多腳，小兒子即時反抗情緒十級跳，家中另一半在兩兒交鋒下介入的那一剎，便是地球和火星最遙遠的距離，便是黃燈被砸碎的哀歌。

「收音機」持續轉型 為能運作下去

上網查看收音機最新款式，有復古風格和現代設計。再看看功能方面，各個款式除保留收音機的傳統功能，也有現代科技帶來的新體驗，例如是藍牙串流音樂功能。三條頻道節目如此豐富，每個主角也是特別巨星，為能運作下去，也為有更好音效，她沒有理由不考慮轉型。

做太太，當媽媽，兩條路向來不易，遇上困難，感覺一切不如預期時，會不免掉入自憐自艾的陷阱。日子有功，她不再像昨日那樣被自我中心主義冲昏頭腦，她懂得從失敗汲取教訓，鬆開自我防衛機制，放下個人負面情緒，學懂如何謙卑下來。她發現，要另一半和兒子有耐性，是先要把它展現出來；要他們更有同理心，她必須事事先由他們每人的角度去思考，了解其思維，明白其局限。

是日她與大兒子預約好溫習考試，時候到了，先是遲遲未肯就位，後是課題討論不認真，再來質問一句為何要與媽媽一起溫習。那一刻，她氣壞了，同時埋怨另一半怎麼總是把苦差留給她……不不不，她提自己要重新再思考，其實孩子只是不能一下子適應地球的各樣生活要求，另一半也只因工作而身心太疲累了吧。她心裏想着令她安慰有盼望的一句：「流淚撒種，歡呼收割！」

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第375期]